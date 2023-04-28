林景楠旗下阿布泰百貨再被指欠租　被入稟追50.4萬並要求交吉

由民主派初選案被告之一林景楠創辦的連鎖百貨店「阿布泰」，被指自本年2月起，拖欠尖沙咀美麗華廣場二期分店的租金和管理費等，約50.4萬元。業主昨(27日)入稟高等法院，向「阿布泰」追討涉款，以及要求對方把舖位交吉。



原告為Contender Limited，被告為阿布泰（香港）有限公司。

入稟狀指，原告根據訂立的租約，把涉案舖位由去年7月起租予被告，月租9萬元。租約為期兩年半，被告另需支付管理費和差餉等。

惟被告拖欠本年2月和3月的租金，以及管理費和差餉等，合共約50.4萬元。原告多番要求被告清還涉款不果，遂入稟追討。

案件編號：HCA635/2023