粉嶺高球場｜城規會收51意見70％支持建屋　團體：遲來決定非公義

粉嶺高爾夫球場其32公頃用地明年9月收回，政府擬在有關用地發展公營房屋，令高球場未來發展再掀爭議。城市規劃委員會早前接獲近7,000份公眾申述後，上月底限期前再接獲51份意見書。

城規會今日（11日）公開有關意見書內容，當中35份為支持建屋方案，佔整體70％。提交人包括社區組織協會、多個關注基層住屋團體，以及劏房戶和輪候公屋人士。有關團體表示，基層住屋問題水深火熱，憂慮爭議持續會推遲發展時間表，影響未來10年的公營房屋供應，批評部份環諮會委員傾向反對發展，是妄顧基層迫切住屋需要，亦有違土地大辯論的共識，直言「遲來的決定亦是不公義的決定」，促請當局盡快通過擬議發展方案。



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公眾就粉嶺高球場擬議局部發展的提交意見期，在10月21日結束，城規會共接獲51份意見書，當中35份的立場是支持建屋發展方案，提交人包括社區組織協會主任何喜華，他以組織名義提交意見，並提到高球場建屋爭議不斷，環諮會早前更暫緩決定，要求當局提交進一步資料才再續議，憂慮會推遲發展時間表，「大大打擊未來10年公營房屋的供應量」，直言「極度遺憾部份委員在最後階段傾向反對發展」，批評做法是妄顧基層迫切住屋需要。

何喜華又指，收回涉及的32公頃用地建屋，是土地大辯論的共識，故不應被叫停，而若原教旨地反對一切發展，維持原有生態原封不動，並無了期地進行研究絕非可取，更指「遲來的決定亦是不公義的決定」，促請當局盡快通過擬議發展方案。

何喜華。（資料圖片／鄭子峰攝）

除了社協，長者房屋關注組、基層房屋關注組等9個組織亦有提交類似意見，而劏房戶和公屋輪候人士亦有提交支持建屋的意見，當中有劏房戶指，劏房居住情況惡劣，呎價亦十分昂貴，亦堪比豪宅。他續指，輪候公屋逾三年仍上樓無期，期待政府能體察基層需要，加快興建公屋，故會大力支持局部發展粉嶺高球場方案。

餘下的16份意見書則為反對意見，當中香港哥爾夫球會再次提交長達近20頁的意見書，提到擬議建屋難以如預期在2029年落成，故原預期可讓大量人口遷入的想法是「無可能」，擬議發展亦難以與鄰近地區相容，更直言平衡發展和保育的想法是「謬論」。

與上次申述期一樣，今次同樣有知名人士反對方案，包括市建局前行政總監林中麟、任多個公職的大律師白理桃（Barretto Ruy Octavio）、歷史文化學者夏思義（Patrick H. Hase）等。

林中麟在意見書中提到，粉嶺高球場的舊球場有逾110年歷史，形容是「活古蹟」，認為很遺憾地此重點卻被支持建屋的群體忽視。他續指，粉嶺區內交通設備不足，難以應付日後湧入的人口，強調新一份《施政報告》已提到未來10年會發展北部都會區，並已覓得足夠土地興建公營房屋，故希望政府撤回發展高球場的方案。