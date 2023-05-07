SOPA新聞獎｜香港01三項入圍　詐騙營人口販賣系列晉調查報道三甲

亞洲出版業協會（SOPA）近日公布「2023年度卓越新聞獎」入圍名單，《香港01》三篇報道入圍三個獎項。包括01偵查組、國際組的《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》，入圍「卓越調查報道獎」三甲；01偵查組的《退而不休被開除黨籍 前銀監會副主席蔡鄂生的香港朋友圈》，入圍「獨家新聞獎」三甲；深度報道組的《端正歷史態度 別讓「六四」成為禁語》入圍「卓越評論獎」三甲。最終結果將在6月15日公布。



SOPA「卓越調查報道獎」入圍三甲



電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救 主腦涉香港公司

記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒

緬甸、柬埔寨等國有詐騙集團涉人口販賣、非法禁錮，受害人要支付高額的贖金才能脫身。「01偵查」採訪受困港人、生還者、救人義工，親述被賣經歷，又調查臭名昭著「KK園區」幕後香港公司。

E先生是柬埔寨電訊詐騙營的生還者，跳車逃亡後回港。（余俊亮攝）

SOPA「獨家新聞獎」入圍三甲



退而不休被開除黨籍 前銀監會副主席蔡鄂生的香港朋友圈

記者：勞顯亮

原中國銀監會副主席蔡鄂生被開除中共黨籍，中紀委、國家監察委的通報指他「退而不休」、「對黨不忠誠」、「做兩面人」。蔡鄂生2013年從中國官場退休後，在香港開設多間公司，是與聯合國「南南合作」相關的非政府組織，以此身份繼續活躍香港和國際舞台，是罕有的副部級退休官員來港開公司。

不過追查公司背後，均與資本和金融公司有關，共用辦公室，董事高度重合。《香港01》獲得私募資本、基金報告等文件，揭開蔡鄂生在香港的金融「朋友圈」。

SOPA「卓越評論獎」入圍三甲



六四33周年 端正歷史態度 別讓「六四」成為禁語

撰文：黃雲娜

《港區國安法》生效後，儘管特區政府沒有明文禁止市民「悼念六四」，但相關國安案件仍然未有定論，不少市民難免擔心，香港已經不能集體「悼念六四」，甚至不能提倡「平反六四」。然而，在「一國兩制」之下的香港，「六四」本就不是「政治禁語」，而香港可否繼續舉辦任何相關悼念行動、甚或可否繼續以「和理非」的方式促請中央當局重新評價事件，都應該是再清楚不過的事——因此，特區政府既有責任向市民明晰「底線」，也要小心區分箇中問題性質，不能把「紀念歷史」與「政治抗爭」混為一談；至於香港市民，同樣需要端正歷史態度，當我們不斷回憶傷痛，也有必要加深對國家、對中共、對事件的全面認識， 不應基於意識形態偏見而令「悼念」或「平反」訴求影響香港與國家的良性互動，更不能上升成為對抗國家的政治操作。

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第25屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，是新聞界的「奧斯卡」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。

今年，SOPA共收到逾 800 份英文、中文及新增的印尼文類別參賽作品，本屆入圍的獎項，不乏與香港和中國議題有關，包括香港國安法、中國白紙運動等，《香港01》是入圍最多的本港傳媒，其他入圍的包括香港的《明報》、《南華早報》，從香港遷至新加坡的《端傳媒》，台灣的《報導者》、《聯合報系》，自由亞洲電台的簡體中文新媒體《歪腦》，上海報業集團旗下的《界面新聞》等；國際傳媒包括《華爾街日報》、《紐約時報》、《金融時報》、彭博新聞、路透社等。

擔任主審的香港大學新聞及傳媒研究中心高級講師石婷表示：「從層峰領導更迭到新冠疫情政策的影響與後續的解體，鉅細彌遺、勇敢無畏、意義深遠的新聞報道使公眾更加認識並了解中國這個共黨專政的政體。這是一項格外非凡的成就，因為報道威權政體挑戰重重。 」

《香港01》曾多次獲得SOPA新聞獎。

完整入圍名單：https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/