初選案｜鍾錦麟認為民主派難獲過半議席　據悉林景楠將不出庭作證

民主派初選案，16名不認罪被告今（8日）續在西九龍（暫代高等法院）續審，認罪被告鍾錦麟續接受辯方盤問時指，民主派在2019年區議會選舉中表面上有壓倒性勝利，但當中反對民主派的票數亦是創新高，加上立法會採用不同的票制，他對於單靠區選結果推斷立法會選舉選情「睇得保守啲」，認為民主派要在立法會取得多數席比較困難，但戴耀廷則是「超級大好友（意指樂觀）。」



此外，早前認罪的阿布泰創辦人林景楠，據悉將不會出庭作供；另外，法官批准下一名證人以匿名身份處理。



鍾錦麟指出，民主派雖然在2019年的區選大勝，但反對者的投票人數亦創新高。（資料圖片）（資料圖片）

區選大勝因為以單議席單票制

鍾接受何桂藍代表大律師Trevor Beel盤問稱，他當時估計，民主派在2020年立法會選舉要取得大多數議席「較困難」，雖然大家基於2019年區議會選舉大勝的結果作評估，但實際上該次區議會選舉中，反對民主派的票數亦創新高。鍾說：「表面上民主派係一個壓倒性勝利，純粹因為佢（區議會選舉）係單議席單票制，但係嗰個得票率係冇大改變過。」

部份功能組別確受社會事件影響

法官陳慶偉問，鍾有此想法是否因為立法會選舉採用比例代表制？鍾同意，並指立法會中部份功能組別，譬如飲食界生意的確受到2019年社會事件影響，鍾說：「係咪咁簡單就話，2019年嘅結果嚟推斷2020年立法會選舉能夠大勝呢？我個人睇得保守啲。」法官陳仲衡關注這是否只屬鍾個人看法，而非戴耀廷想法？鍾說：「佢（戴）係超級大好友。」

辯方指35+計劃是政府拒回應才否決財案

辯方指出，35+計劃並非要「一刀切（blanket）」要求當選人否決財案，以迫令政府回應五大訴求，而是當政府拒絕回應五大訴求時，才會考慮要求他們否決財案。鍾認為迫令政府回應比較貼近實情，但補充指：「當然我唔能夠講一個平行時空，五大訴求如果得到一個咩程度嘅回應，而35+選出來嘅議員嘅取態又有啲咩唔同。」

新東會議已就目標議席達成共識

談及鍾有份主持的首場新東協調會議，鍾說當日與會者已達成共識，該區會採用初選方案而非棄選方案，以及目標議席。辯方質疑，會議並無議定目標議席。鍾表示：「我理解係拍咗版嘅。」因為當時他曾就協調文件中提出的異議，正是該區目標議席應為6席抑或「6+1」席。

新東初選中得票挑名第七的人是范國威。（資籵圖片）

新東排名最後的人是范國威

陳慶偉問，新東參選者是否有信心取得多於6席？鍾說在初選結束後，新東參選人曾爭拗該區目標議席應該是6席抑或7席，戴便稱正確說法應該是「6+1」，即代表會派出初選票數最高的7名參選人報名，但排名最後者，只能在選情比預期順利的情況下，才可展開其選舉工程，當時排名最後的人是范國威。

申匿名令證人身份早已被公開

控方欲替下一名證人申請匿名令，辯方對匿名令並無爭議，但部份被告申請修訂匿名令的範圍。代表李予信的大律師關文渭指，有關證人身份早前已被公開，認為匿名令應只限制任何藉本案聆訊得知該證人身份的人作出披露，但若有人透過聆訊以外的渠道得悉證人身份而作披露，法庭不應禁止。

官稱必須保護證人及審訊公平

李運騰就指，該證人表達了他擔心身份被公開後，會遭到網絡欺凌，重申法庭必須同時保護證人及確保審訊公平。陳慶偉最終拒絕辯方申請，下令下一名證人會以X作為代號，任何人都不得披露任何可致公眾辨認到X身份的資訊，包括姓名、照片等。X將在屏風後作供，並會獲安排由特別通道進出。任何人違反上述匿名令，或會被視作藐視法庭。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022