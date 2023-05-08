易通行｜運輸署：首個工作天暢順　約4000輛車未有車輛貼直闖

「易通行」周日（7日）正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，今日（8日）迎來首個工作天。運輸署表示，運作至今大致順利，但重提昨日出現車輛減速，或誤入巴士專線的情況；而由今早6時30分至下午5時，有近4,000輛車未有車輛貼，佔車流量約一成。



▼5月7日 青沙管制區率先實施「易通行」▼



+ 5

運輸署表示，昨日留意到個別駕駛人士可能未熟習「易通行」，間中出現車輛減速，或誤入巴士專線的情況，因此已豎立指示牌提醒駕駛人士，並要求專營巴士公司提醒車長，要留意新行車路線，駛入巴士專線。

▼5月7日 有車輛於青沙管制區突然停下▼



運輸署續指，一直監察青沙管制區的交通情況，今日是「易通行」實施後首個工作天，雖然天氣不穩，但整體交通大致暢順，繁忙時間的交通情況，亦與以往相若。

另外，今日上午6時30分至下午5時，共有41,047輛車通過青沙管制區，當中3,975輛，即約10%，未有偵測到車輛貼。運輸署再次呼籲，車主盡快完成「易通行」三步曲：（1）安裝車輛貼、（2）開立「易通行」戶口及（3）設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。

▼多輛車疑未貼上車輛貼▼



+ 2

如車主對「易通行」有任何查詢，可致電24小時客戶服務熱線3853 7333或前往客戶服務中心、服務點或設於指定港鐵站及新界民政事務處的諮詢站，工作人員會提供適當的協助。