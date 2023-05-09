初選案｜X曾任建制派議員助理　被問有否去建制飯局答：可以咁講

民主派初選案16被告審訊今（9日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，控方的匿名證人X先生，下午繼續接受眾辯方律師盤問，他承認過往曾任建制派議員的助理，但他稱他不屬任何政黨，對於民主派是有時支持有時不支持，他曾透露有出席泛民飯局，法官問他是否也現身建制派的飯局時，X回應：「可以咁講。」但強調攝錄新西協調會一事是其個人的主意，並非受第三者委託，也沒有收過酬勞，並重申他是好光明正大的拍攝，及攞住部機周圍影。



X曾稱2020年初已買下攝錄器材

代表被告黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文下午盤問時稱，X於2023年2月與警方錄取的第三份口供，提及他稱涉案的錄音和錄影是他拍攝及錄音，又稱因戴耀廷講及初選目的，最終是要令特首落台，因此：「當時我懷疑今次既民主派初選喺可能會觸犯法例，於是我就喺2020年初就買咗一啲錄影錄音既器材，希望第日有機會錄底有關搞初選唧野俾自己研究」。X稱該次新西初選協調會議在2020年5月8日舉行，他在會議前才購買錄音和錄影的儀器。

X指戴耀廷在會議上自稱是法律專家。（資料圖片 / 鄭子峰攝攝）

形容梁家聲只是認識的人

沈續問X有否擔心邀請他出席會議的梁家聲，X回應稱當時覺得初選有問題，但不了解是否違法。法官李運騰問，梁是否X的朋友，只是認識的人，X回應：「可以話係識既人。」又反問「朋友」的定義。沈其後追問，X當時是否視梁為朋友，李官補充即X關心的人，X回應：「只可能話...唔算啦。」他在盤問下承認，當時懷疑初選犯法，但未有把想法告知梁，亦無告知梁他將作記錄。

對於民主派有時支持有時不支持

辯方繼而問，他是否民主派的支持者，X稱他不支持任何政黨，至今也沒有任何政黨。辯方便指其問題不是關於政黨，X便說：「我有時支持，有時唔支持，你叫我點答？」李官便指，X早上作供時透露有參與飯局，出席者都是民主派人士，問X有否出席建制派人士的飯局，X回應：「可以咁講。」但稱他非支持民主派或建制派。

認曾任建制派議員的助理

X盤問時亦承認，曾任建制派議員的助理。辯方繼而想問他任助理時的政治環境，法官陳慶偉問辯方，為何要問此類問題。辯方解釋其背景涉及被告作供的可信性，又指X的作供不指講及其片段，亦講及戴耀廷的說法。李官便指，X的作供主要是涉及相關影片和錄音，沈士文之後便沒有其他問題。

強調非第三者要求下作記錄

代表何桂藍的代表大律師Trevor Beel問及X的第一份口供，X解釋是警員突然上門，要求他協助調查。X又稱非第三者著他記錄，是他自己的主意。X續指，錄音和拍攝用的錄音筆和攝錄器材，因壞掉已於去年扔棄。辯方問，X在該次會議後，有否再使用該些儀器，X指有使用，但亦因此發現器材有問題。

X被問到有否也出席建制派的飯時，X回應：可以咁講，之後便改變話題。(資料圖片)

有出席另一會議但沒再拍片

X又承認，除了5月8日的新西初選協調會議，之後亦有出席另一會議，內容大致都是初選，但不肯定是否新西的會議，李官便問X可否想過再做「研究」，X稱事後再看拍攝的片段，並說：「(覺得)好唔穩定，自己都頭暈，講真。」因此未有再拍片。李官便問他仍可錄音。X解釋因第一次已錄音，相信內容大致相若，認為無此需要。

上網得知被人曝光

X又解釋當時只是懷疑初選違法，所以去第二次初選會議「諗住聽清楚」，但當時戴自稱是法律專家，指初選不違法，惟其後有官員指初選違法，X因此把檔案寄給警方。他指在首兩次錄口供時：「唔敢講、唔敢認。」又稱只是作些記錄。直至今年初，上網得知「被人曝光」，他才向警方透露此事。

不知會否獲好市民獎

辯方問當時是否秘密地記錄，X強調非秘密地記錄，並說：「係好光明正大，攞住部機周圍影。」又稱他沒有收到報酬。Beel問日後會否因此獲獎，X回應：「唔知會唔會俾個好市民獎我，咁我唔知。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022