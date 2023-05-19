鰂魚涌公園槍殺姨舅　女保鑣囚終身　提上訴遭駁回

女保鑣疑不滿姨舅未及早分配外婆家遺產，兼指他們未有好好照顧其母親，在鰂魚涌公園槍擊4姨舅，釀成兩死兩傷。她前年被裁定謀殺及兩項射擊傷人罪成，被判終身監禁。她就定罪和部份判刑提上訴，質疑原審法官沒有足夠指引等。而上訴庭早前聽取陳詞後，今(19日)頒判辭，駁回上訴，並指女保鑣在在公眾地方開槍，並以行刑方式槍殺兩名死者，案中兩者傷者只是僥倖，才逃出鬼門關。



上訴人詹心桀被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

在定罪上訴方面，詹心桀的代表大律師指原審法官在引導審團時，稱若因精神問題而裁定詹謀殺罪脫，而誤殺罪成，需由詹證明「減責神志失常」。惟上訴方指，由詹證明「減責神志失常」，屬不公平，與「無罪推定原則」不符。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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指被告在公眾地方開槍和帶備大量子彈 屬加刑因素

上訴庭則認為，引用「減責神志失常」的被告，並非要證明無罪，而是證明其殺人因其精神失常而減責。而控方仍需就謀殺罪舉證至無合理疑點。上訴庭認為，法例要求被告證明「減責神志失常」，沒有違反「無罪推定原則」。

上訴方又指，控方在原審時指控詹不可靠，會見精神科醫生時假扮有精神病病徵。上訴方指，陪審團或會認為詹假裝有精神病，必然是嘗試掩飾曾冷血行兇，而原審法官未有就此提供足夠指引。上訴庭則認為，詹向不同精神科醫生說法有異，此涉及其案發時的精神狀況，控方未有依賴此事證明詹干犯謀殺罪。

此外，詹心桀就兩項射擊傷人罪各被判囚12年，上訴方亦就此判刑提上訴。而上訴庭認為，案中有多項加刑因素，包括詹在公眾地方開槍，帶備大量子彈。此外，詹以「行刑式」槍殺兩名死者，案中兩者傷者亦只是僥倖，才避過一死。上訴庭認為，原審法官就兩罪的判刑未有犯錯。

案件編號：CACC153/2021