易通行｜車主疑被盜用車牌　未外出卻接連收到訊息指已收取隧道費

數度延期的不停車繳費服務「易通行」周日（7日）正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，運輸署指運作大致順暢。不過《香港01》收到車主求助，指突然收到通知，稱其車輛剛駛過青沙管制區，並已成功收取隧道費；然而，該名車主指，根本當日未有駕駛，車輛更未貼上車輛貼，仍然放在家中，只是開設了「易通行」帳戶。車主續指，懷疑車牌被盜用，因為日前曾收到超速告票，但當時他正參加晚宴，無可能駕駛。

該名車主已向「易通行」承辦商投訴，並報警求助。運輸署回覆表示，「易通行」服務供應商收到上述個案，正調查及跟進事件。署方又指，會為警方的調查提供協助，如發現同類案件，都會與警方聯絡。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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涉事車主：座駕仍未貼上車輛貼

車主黃先生向《香港01》求助，指接連收到「易通行」成功繳費的通知，惟他根本未曾經過青沙管制區，甚至連車輛貼都未有貼在車上，只是已開設「易通行」帳戶，並綁定付費方式。他表示，由於甚少行駛青沙管制區，故仍未貼上車輛貼，只是放在家中。

同日下午收到兩次繳費通知

據黃先生提供的圖片，訊息顯示他的車輛於5月7日的下午2時48分及6時10分，都曾駛經青沙管制區，並已成功透過信用卡，繳款隧道費。他強調，上述時間都沒有駕駛，汽車一直放在停車場。

本月初收到超速駕駛告票 事發時卻在飲宴中

黃先生續指，早於5月4日時，已突然收到超速駕駛告票，案情指他於5月2日晚上8時20分，於龍翔道超速駕駛，時速達73公里。不過黃先生指，當晚6時15分，他將其私家車泊在荔枝角的停車場，之後便赴晚宴；直至晚上約10時才回到車上。他強調，未見汽車有使用過的痕跡。

黃先生的黑色凌志汽車，其車牌號碼與「易通行」訊息相同。為保障個人私隱，已遮蔽其車牌號碼。（受訪者提供相片）

以為影快相「影錯相」 收易通行訊息後疑被盜用車牌

黃先生稱，從未外借車輛，亦未曾遺失車匙，而且自十多年前購入該車後，亦沒有更改車牌。他最初以為只是「影錯相」，才會誤收告票，但收到「易通行」訊息後，懷疑事件涉及盜用車牌，昨日（8日）到警署報案。他表示，警員亦口頭上稱，可能與盜用車牌有關。

不過到今日，他再兩度收到短訊，指他於下午4時22分，以及6時48分，駛過青沙管制區。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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方保僑：「易通行」有助發現盜用車牌

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，「易通行」有助發現盜用車牌，「本來你係唔知有人用緊你個車牌！」不過除了盜用車牌，假如有車主同樣突然收到訊息指已收費隧道車，而本身並無經過青沙管制區，他相信系統或在某些情況下，例如車牌不合標準規格，系統或會錯認車牌，從而扣錯金錢。他建議一旦出現有關情況，應要求對比系統照片，從而證明清白。

運輸署回覆表示，「易通行」服務供應商收到上述個案，正調查及跟進事件。署方續指，會為警方的調查提供協助，如發現同類案件，都會與警方聯絡。