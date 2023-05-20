旅遊巴淺水灣停車場落客引起塞車　後面車輛司機按喇叭接近1分鐘

本港與內地2月6日愎復通關，多個景點出現大塞車，淺水灣是其中一個重災區。今日（20日）星期六是內地旅客來港高峰日子，淺水灣現場所見，進入淺水灣路段時並沒有塞車，但有一輛旅遊巴在淺水灣泳灘停車場前停車讓旅客落車，令後面車輛無法前進，有司機按喇叭接近1分鐘。



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每逢周未及內地假日，都有大批內地旅客來。港早前大批內地旅客團來港導致淺水灣路段大塞車，引來市民不滿。記者今到淺水灣視察，雖然淺水灣泳灘停車場前停有4架大旅遊巴，但進入淺水灣路段並沒有塞車。

不過有一輛旅遊巴在淺水灣泳灘停車場前停車讓旅客落車，令後面車輛無法前進，有司機按喇叭接近一分鐘。

內地旅客：感覺來這邊皮膚會變好

張小姐來港七天，今天為第四天，經朋友介紹下到淺水灣遊玩。她認為香港人很好，空氣亦很好，「感覺來這邊皮膚會變好。」過去三天，曾到銅鑼灣、中環、尖沙咀、油麻地等地遊玩，預計七天遊覽以及食飯會花費六千至七千元。她表示，淺水灣很不錯，「海風吹上來很舒服。」

劉小姐跟團今天到港，她表示，早上到了博物館參觀，其後到太平山，再到淺水灣，最期待明天到迪士尼遊玩。她來自北方城市，認為香港十分繁華，又有很多名人，「對這種發達的一線城市抱有好奇心，感受一下現代城市的氛圍。」她稱，旅遊團的行程包括了香港、澳門、珠海，會留港兩日一夜。