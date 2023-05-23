國泰歧視風波｜田北辰轟損害香港形象　如事件屬實應「即炒」

有內地網民於社交媒體投訴，質疑有國泰空服員歧視內地乘客不黯英語及粵語，國泰航空就事件兩度發聲明致歉，並已將涉事員工停職。實政圓桌立法會議員田北辰今日（23日）批評：「有證據就即炒啦！」他認為，營運內地航班需熟悉兩文三語，是次事件絕對影響香港、國泰形象，「畀錢你仲要受氣，我都唔接受啦」。他續指，內地市場達14億人口，國泰需認真調查事件，以免被內地杯葛。



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內地多個社交平台近日瘋傳，指有空姐在成都飛往香港的航班上，嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯），投訴人質疑國泰空服員歧視非英語乘客。

國泰航空5月23日再次發聲明鄭重道歉，並指已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公布處理結果。

田：內地航班空服員應精通兩文三語

田北辰認為，在來往內地航班執勤的空服員，都應精通兩文三語，亦不應嘲笑乘客語言水平，「畀錢你仲要受氣，我都唔接受啦」。他續指，內地市場達14億人口，現時已產生負面形象，國泰需認真處理，否則被內地杯葛。假如查明事件屬實，他直言：「有證據就即炒啦！」

陳恒鑌：識講英文先可以搭？

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，作為旅客，發生如此事情當然會憤怒，航空公司需要接待各地旅客，「係咪淨係識講英文先可以搭呢？」他認為，現階段國泰應先調查清楚事件，究竟只是溝通上有問題，抑或涉及歧視，甚至有員工刻意刁難乘客，如屬後者便應按程序處理，「影響到乘客、影響到公司形象、造成不必要嘅形象損害，我相信都係嚴重嘅」。

不過陳恒鑌亦指，國泰的形象向來專業，相信只屬個別事件，建議國泰透過神秘顧客，了解空服員服務質素，如發覺有下降，便要加強培訓，提升質素。