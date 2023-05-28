港府准海陸空轉運電子煙　陳肇始指不理想：對控煙工作構成風險

本港去年開始規管電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，不過，港府今年3月刊憲，准許以海陸空方式經香港聯運轉運電子煙至海外市場。



前食物及衞生局局長、香港大學基層醫療健康教研中心總監陳肇始今（28日）於商台節目《政好星期天》表示，政府推動全面禁煙的過程崎嶇，相關情況不理想，直言會對控煙工作帶來風險。她強調，明白政府在疫後復常有經濟需要，但為市民健康風險著想，應全面推進控煙工作。



政府目標將吸煙率由現時的9.5%降至2025年的7.8%，陳肇始認為，未來應防止青少年成為煙民，亦應增加戒煙誘因，包括考慮增加煙稅或擴大禁煙區範圍。



陳肇始。（資料圖片）

港府准許以海陸空方式經香港聯運轉運電子煙至海外市場，香港大學基層醫療健康教研中心總監、香港大學護理學教授陳肇始表示，認為相關情況不理想，會對控煙工作帶來風險。她說，明白政府在疫後復常有經濟需要，但考慮到市民健康風險，應全面推進控煙工作。

倡防止青少年成為新煙民

她又提到，政府推動全面禁煙的過程崎嶇，目前吸煙率為9.5%，政府目標在2025年進一步降至7.8%，陳肇始表示，要再降低煙民比率不容易，未來應循兩大方向着手，包括防止青少年成為新煙民，及透過考慮增加煙稅或增加禁煙區，以減少現有煙民。

她續說，參考外國經驗，部分國家推行「無煙新世代」，限制指定年份出生的市民不可購煙，亦有國家不准於當眼處銷售香煙，顧客購買時始可展示。

疫情下市民因口罩令而減少在街道吸煙，不過疫後復常，相信煙民已相繼「復出」。（資料圖片）

引數據指1/3小學生在家吸食二手煙

香港大學基層醫療健康教研中心副總監王文炳表示，中心有提供不同群組包括青少年及女性戒煙服務，亦透過社區外展，及以手機通訊平台與市民聯繫，以提供戒煙建議資訊，他指服務及外展的戒煙成功率分別約為三成及一成。

陳肇始補充稱，一般而言，政府及社區干預愈多，市民戒煙率則愈高，現時醫管局有逾60個戒煙診所，衛生署亦有資助不同非牟利社福機構提供戒煙服務，她期望地區康健中心及地區康健站未來可加入協力。她又提到，有數據顯示，1/3的小學生在家吸食二手煙，教研中心將展開相關研究。

至於基層醫療方面，她說18區的地區康健中心及地區康健站已相繼落成，今屆政府的《施政報告》亦對基層醫療着墨多，早前亦公布《基層醫療健康藍圖》，她認為政府看重基層醫療發展，亦有時間表及路線圖，但市民對醫療體系改變需時適應，「但依家行咗第一步係重要。」她又說，有不少國家已具備有系統的基層醫療體制，例如澳洲、新西蘭及英國等，市民會先於社區尋求醫療協助，「無咩事唔會去急症室，再唔得先會去第二、三層。」