黎智英案｜黎稱被阻聘用Tim Own是迫害　求終止聆訊　下周一裁決

壹傳媒創辦人黎智英與他旗下的3間公司，被指違反《港區國安法》被控勾結外國勢力的案件，黎早前以政府一直阻撓他聘用英國御用大律師Tim Owen為由，認為是迫害，令他得不到公平審訊為由，申請終止聆訊。根據司法機構網頁資料，法庭將於下周一(29日)下午4時就他的這項申請作裁決。



4名被告：黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力等多罪，案件已排期於9月25日開審，並會於下周二(30日)進任案件管理聆訊。

黎智英欲聘Tim Owen引至釋法及覆核經過。(詳看下圖)

+ 8

代表黎的律師在申請終止聆訊時指出，政府阻黎聘用Tim Owen是想迫害黎，令黎得不到公平審訊，又指國安法案件在選擇指定法官時，過程欠缺透明度及缺乏保障。律政司則反駁稱無證據證明「迫害」的指控，強調法官審訊時不會對被告構成不公。

國安法3名指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰當時表示會先待黎就聘請Tim Owen而提請的司法覆核案有結果後，才作決定。高院就該司法覆核案於上周五（19日）頒下判辭，裁定國安委並無越權，駁回黎的申請。

案件編號：HCCC51/2022