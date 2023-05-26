太平清醮．佛誕｜4.2萬人次坐船往返長洲中環　市民：去買個平安

今日（26日）是佛誕亦是太平清醮，在疫情闊別三年後，長洲今日復辦飄色巡遊及搶包山。早上9時起，中環五號碼頭開始出現乘船入長洲人龍，至11時許，人龍明顯增長，由五號碼頭排至六號碼頭。



警方早上起在中環碼頭實施人流管制，在碼頭外面架設鐵馬作分流，有警員協助維持秩序。新渡輪表示，今早8時至下午5時期間，接載約4.2萬人次往返中環及長洲，較去年同期增加約40%，但較2019年、即對上一次巡遊減少16%。新渡輪指，將會因應會景巡遊結束，增加由長洲開往中環的航班數目接近兩倍，平均每小時安排六班航班由長洲開出。



準備入長洲的市民陸小姐稱，疫情前連續20年都有趁太平清醮入長洲，對復辦飄色巡遊及搶包山感到期待，雖不會在長洲過夜，也希望感受氣氛：「入去買個平安。」



5月26日近中午，中環五號碼頭乘船入長洲人龍明顯增長，人龍由五號碼頭排至六號碼頭。（鄧宇詩攝）

▼5月26日 長洲太平清醮2023 中環碼頭人潮▼



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今日是時隔3年長洲再次舉辦飄色巡遊及搶包山比賽，吸引不少市民帶同一家大細入長洲。前往長洲的人流眾多，警方早在中環碼頭實施人流管制，拉起橙帶，市民必須從中環方向進入碼頭，碼頭外亦不停播放廣播呼籲市民切勿在原地停留。

陸小姐表示，對於能再次復辦搶包山感到開心，但因人流過多不會留至晚上看搶包山，「志在年年嚟買個包，買個平安，分啲俾朋友。」對於大型包山變掛畫，她認為可惜，「無辦法啦。」

楊生和楊太從澳洲回港旅遊，他們表示，對於第一次參與太平清醮十分期待。楊太指，最期待看飄色巡遊，對於包山變掛畫感到失望，期望政府能給予協助，保留傳統。

原為長洲居民的陸先生帶同太太及女兒參與太平清醮，小朋友指，最期待看搶包山。陸先生認為，包山變掛畫感「失色啲」，陸太亦認為有包山會比較好。

▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」▼



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較疫情前的2019太平清醮少16%

新渡輪表示，早上8時至下午5時，由中環往長洲的航線已接載約3.2萬名乘客，而由長洲往人環則錄得約一萬人次，合共約4.2萬人次往來長洲和中環，較去年同期增加40%，但較疫情前的2019年則減少16%。

新渡輪預計，截至下午六時，由長洲返回中環的乘客人數將超過1.3萬人次，將會因應會景巡遊結束，增加由長洲開往中環的航班數目接近兩倍，平均每小時安排6班航班由長洲開出，以疏導前往市區之人潮。

新渡輪：周六凌晨增一班長洲往中環渡輪疏導賞搶包山人潮

新渡輪續指，為配合今晚舉行的搶包山比賽，將於周六（27日）凌晨1時15分增設一班由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，以疏導觀賞比賽後返回市區的乘客，並提醒可進入搶包山比賽場地的觀眾人數有限，有意前往觀賞比賽的公眾應在出發前密切留意相關消息。

▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼



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▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼



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▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼

