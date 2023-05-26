長洲太平清醮｜有紀念品店生意回到疫前水平 店主：未話一天光晒
撰文：歐陽德浩
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長洲疫後首個太平清醮人來人往，氣氛熱鬧，紀念品店相隔三年終迎來好生意機會。有店主表示，生意與疫情前相若，惟人流仍不如疫情前，「未話一天光晒，咁疫情之後我哋要繼續打仗。」亦有店主認為顧客的購買力下降，只買10元平安包掛飾，不願花費在非必需品上。
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店主：疫情之後要繼續打仗
黃昏時份，長洲碼頭外大排長龍等候搭船回港島，同時有不少人蜂湧到紀念品店購買手信。其中「長洲沖印」店主楊先生大讚今日生意不錯，估計與疫情前相若，約有600至700名顧客，人均消費約100至200元，惟人流仍不如疫情前。
天公造美，長洲今日天氣風和日麗，楊希望三日連假均保持好生意。問到是否終於擺脫疫情影響， 他說：「又未話一天光晒，咁疫情之後我哋要繼續打仗。」
店主指購買力下降 10元平安包掛飾最受歡迎
「小島品味」店主黃小姐表示，顧客相比去年太平清醮確實增加，但購買力相比疫情前下降，不再大量購買作為手信送給朋友，故新推出的平安包磁石，以及10元的平安包掛飾最受歡迎。「可能買一個兩個，買啲10蚊咁囉。」
黃估計，除了經濟仍未恢復外，市民或儲錢出外遊玩，因此不願花費在非必需品上。她亦指，目測到不少人不留在長洲過夜，認為周六日難以維持人流，料恢復至平日的生意。
海鮮飯店未入黑已座無虛席
至於餐廳生意則興旺，北社海傍路一帶的海鮮飯店人頭湧湧，天未入黑已座無虛席。不少市民在路上徘徊，選擇仍有空桌的飯店。
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