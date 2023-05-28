掌握「嘗試10至15次」原則　破除兒童偏食習慣

兒童偏食問題是家長們常常頭痛的一件事，孩子的飲食行為不僅與他們的健康狀況有關，也會影響到他們的情緒和學習效能。本文將為家長們提供實用的策略，包括「嘗試10至15次」原則，有助改變孩子的和接受新食物，同時家長學習創建定時定量的飲食習慣、讓孩子參與食物的選擇和準備過程，以及如何在餐桌上營造一個無壓力的環境，讓孩子建立健康的飲食習慣，並享受到美食的樂趣。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊營養師潘仕寶



醫善同行醫學顧問、註冊營養師潘仕寶。

不給予過多壓力

家長經常遇到孩子偏食的困擾。有時候，小朋友可能會吃得很慢，或者在吃飯時開始玩耍。解決這些問題的方法有許多，其中最重要的就是家長的耐心，和給予「定時、定量」的飲食。

首先，家長應該定時定量地提供正餐，無論是在假日還是工作日，讓孩子養成良好的飲食規律，早午晚餐的時間應該儘量固定。在每餐之間，如果孩子肚餓，可以提供健康的茶點，例如新鮮水果或全穀食品。

在餐前 10 至 15 分鐘，家長應該引導孩子收拾玩具，關掉電視，讓他們專心吃飯。這是一種學習專注的練習，也有助於孩子更好地享受飲食。然而，如果孩子不吃，家長應該保持耐心，不給予過多的壓力，例如責罵、體罰等均不可取。

在餐前 10 至 15 分鐘，家長應該引導孩子收拾玩具，關掉電視，讓他們專心吃飯。（視覺中國）

子女拒絕新食物 家長不應立即放棄

每個人接受新食物的速度都不同，有時候孩子可能需要嘗試新食物10到15次，才會開始慢慢接受。因為每一種食物的口感、味道和氣味都是獨特，孩子需要時間去習慣並接受它。

因此，即使孩子一開始對某種食物表現出不喜歡或者拒絕的反應，家長也不應該立即就放棄。相反的，應該鼓勵孩子再嘗試幾次，給他們一些時間去適應新的食物。

在餐桌上，家長可以透過設計各種不同的食物組合，以增加孩子接觸新食物的機會。例如，每天的正餐中都可以包含一種孩子還不太熟悉的食物，並鼓勵他們嘗試。即使最初的幾次他們可能會排斥，但如果持續嘗試，孩子們可能會慢慢接受。

在餐桌上，家長可以透過設計各種不同的食物組合，以增加孩子接觸新食物的機會。。（GettyImages/VCG）

增加子女對食物好奇心

另一種有助於改善孩子偏食的方法，是讓他們參與選購和準備食物的過程。在超市或街市，讓孩子在合適的食物範圍內做出選擇，這將有助於他們感到更有參與感，並可能更願意嘗試自己選擇的食物。此外，如果孩子的年齡允許，也鼓勵他們參與烹調過程，如清洗蔬菜、削果皮、擺放食材等，這不僅可以讓他們瞭解食物的來源，也能增加他們對食物的好奇心，使他們更願意嘗試不同的食物。

家長也應該讓孩子了解，飲食不僅僅是為了填飽肚子，更是為了照顧我們的身體和健康，選擇營養豐富、健康的食物，而不是只追求口感和滿足。

避免在餐桌上創造壓力的環境，讓孩子在一個愉快、舒適的環境中享用飯菜。（Gettyimage／視覺中國）

每個孩子都是獨一無二的，他們的口味和飲食習慣也會隨著時間和環境的變化而變化，因此家長不應該過度擔心孩子的偏食問題，而是應該以開放和理解的態度來引導他們嘗試和接受新的食物。切記，避免在餐桌上創造壓力的環境，讓孩子在一個愉快、舒適的環境中享用飯菜。

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