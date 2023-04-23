結核菌並非肺部「專利」　入侵食道及胃可致發炎潰瘍

撰文：01醫務所
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提起結核菌，普遍會想起肺結核病，但事實上結核菌出沒的地方不單只有肺部，其他器官都有機會受感染。近日就有本地罕見病例，結核菌疑因外界感染而侵襲病人食道及胃部，病人吞嚥劇痛兼暴瘦，苦不堪言。下文將講解結核菌一旦「進攻」食道及胃部的病徵及影響，加深大眾認知。

撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生陳偉強醫生

當人們講起結核菌，容易聯想到俗稱「肺癆」的肺結核病。但感染結核菌並非肺部的「專利」。（視覺中國圖片）

因感染結核菌引起的病症，在香港並不常見。當人們講起結核菌，容易聯想到俗稱「肺癆」的肺結核病。但感染結核菌並非肺部的「專利」，結核菌本身可以在身體不同器官肆虐，最常見的感染位置是肺部，其他器官感染較少。

近日就有一宗罕見病例（以下病情略作修改），年過70歲的陳先生（化名）曾接受器官移植而長期服用抗排斥藥，免疫系統受抑壓。他日前因吞嚥困難及疼痛近一個月，加上暴瘦近十多磅而求醫。

醫善同行醫學顧問、外科專科醫生陳偉強。

由於吞咽問題大多涉及食道，食道發炎容易聯想起胃酸倒流，未必第一時間聯想到與結核菌有關，所以診斷初期出現困難。最終要經過進一步的內窺鏡檢查，始揭結核菌作祟，令對方的食道及胃部嚴重發炎及潰瘍。

若結核菌令食道及胃部繼續潰瘍，病人有機會出現嘔血情況。（VCG）

結核菌傳染性高，所以這個病例雖然不尋常，但非常值得公眾了解。當我們進食時，食物經吞嚥由喉嚨進入長度約25厘米及呈管狀的食道，食物在內單向蠕動，前進至胃部進行消化。今次病例於食道至胃部的交接位置出現發炎，經抽取樣本化驗後發現結核菌。當時內窺鏡顯示食道已經嚴重發炎及出血，局部明顯潰瘍，病菌更延伸至胃部亦出現發炎現象。若不盡快治療，後果可大可小。若結核菌令食道及胃部繼續潰瘍，病人有機會出現嘔血情況。結核菌亦有可能在病人身體其他位置擴散，甚至傳染他人。

近日就有一宗罕見病例，最終要經過進一步的內窺鏡檢查，始揭結核菌作祟，令病人的食道及胃部嚴重發炎及潰瘍。，

結核菌具高度傳染性，須通報病例給衞生署跟進。是次病例，病人的口水及排泄物均可能有傳染性，病人須在6星期內服用多種結核菌相關藥物進行治療。服藥時間不得中斷，否則容易出現抗藥性，病人最終順利康復。

感染結核菌，尤以免疫力受抑壓人士較為高危，例如：

（一）糖尿病患者

（二）服用化療藥人士

（三）服用抗排斥藥人士

要預防結核菌來襲，離不開充足的運動、睡眠及均衡飲食，提升免疫力。如發覺自己出現結核菌相關病徵，宜盡早求醫。

要預防結核菌來襲，離不開充足的運動、睡眠及均衡飲食，提升免疫力。（資料圖片/張浩維攝）

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