做足產前檢查　監測血壓及小便變化　避開妊娠毒血症

新聞不時報道某些流產個案與妊娠期間的疾病有關，最常出現的名稱就是「妊娠毒血症」。其實，因為此病導致流產或影響胎兒發育的案例甚少，反而對產婦的健康影響更高，若不及早發現或治理，隨時有性命危險。隨著產婦平均年齡上升，多了解此病成因、本港的產前檢查有否幫助等，對計劃生育的婦女來說，也是百利無一害。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



隨著產婦平均年齡上升，多了解「妊娠毒血症」成因、本港產前檢查有否幫助等，對計劃生育婦女來說是百利無一害。（Getty Images）

妊娠毒血症是懷孕中後期（約20周後）的併發症，孕婦罹患機率約2%。醫學界普遍相信與胎盤問題有關，但確實成因不明。此病的主要徵狀為高血壓及蛋白尿，亦間有頭痛、眼朦、水腫、臉腫等。嚴重者的肝臟、腎臟功能會轉差，影響凝血功能，肝臟位置感到疼痛；甚至出現不由自主抽搐的痙攣症狀（程度由起初的「子癇前症」Pre-Eclampsia，到嚴重的「子癇」Eclampsia），以及分娩後的大量出血（例如「彌散性血管內凝血併發症，DIC），可引致死亡。此外，妊娠毒血症也有輕微機會導致胎兒的體重或體型較小。

近年，高齡產婦漸增，她們非常關心懷孕過程的健康問題。事實上，高齡（35歲或以上）是妊娠毒血症的主要風險因素。曾有年近40歲的女士，首胎懷孕約28周開始出現高血壓同蛋白尿。醫生隨即處方藥物控制徵狀，惟因控制血壓的效果不理想，並影響肝臟和腎臟的功能，數周後決定提早誕下嬰兒。初生嬰的體重比較輕，一度需要入住深切治療部。一段時間後，母子平安出院，媽媽之後懷第二胎，再無大礙。

醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒。

除了年齡，婦女如患糖尿病或高血壓、有肥胖問題、懷有雙胞或多胞胎等，罹患妊娠毒血症的風險也較高。

由於幾年前公立醫院發生過產婦患妊娠毒血症後流產以至死亡的個案，懷孕婦女更加關注此病，最常問的除了自身風險，就是「產檢是否篩查到」﹖雖然公營醫療系統的產前檢查，沒有針對妊娠毒血症的篩檢；不過由懷孕10周起的產前檢查，都會抽驗孕婦的血壓及小便，若發現血壓偏高或懷疑有蛋白尿，孕婦會及早知悉，盡快尋求醫生意見。一般來說，如果有明顯風險，醫生或會處方阿士匹靈，嘗試減低風險。

孕育新生命絕不輕易，在決定生育前做好充份準備，亦應做身體檢查，了解身體狀況及可能出現的變數，在懷孕期間，應定期注意孕婦的血壓及體重變化，如有異常應盡快尋求醫生意見。（資料圖片）

說到底，孕育新生命絕不輕易，對孕婦以至伴侶來說，充滿著未知數。在決定生育前，做好充份的準備，例如均衡飲食，保持運動，充足休息；亦應做身體檢查，了解身體狀況及可能出現的變數，減輕心理負擔，非常重要。而在懷孕期間，應定期注意孕婦的血壓及體重變化，如有異常應盡快尋求醫生意見。

除了妊娠毒血症，妊娠糖尿病也是另一種常見的產科疾病，一旦發病，影響胎兒的機會較高，有機會再談。

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