為何冷凍療法是運動員的賽後鎮痛消炎之選？

撰文：01醫務所
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運動後的肌肉拉傷或扭傷，很多人會以冷敷作為紓緩，過去超過十年，亦常見一些國際的精英運動員，特別是籃球和足球運動員，利用「液態氮冷凍艙」作為運動修復。無論是冷凍艙、冰敷、急凍噴霧或凍水浴，這些均是冷凍治療的手法。為何冷凍療法會作為修復運動後帶來的肌肉創傷或痠痛？熱敷又是否有同樣效果？對於坊間有關冷凍治療的迷思，以下將逐一解答。

撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師吳俊霆

醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師吳俊霆

冷凍療法廣泛應用於運動醫學中，它是指透過急速冷凍的方式，令血管在短時間內進行擴張及收縮的回溫循環，從而帶走熱能及降溫，並去除痛症物質及新陳代謝廢物，達致修復組織。研究指冷凍療法有鎮痛、促進消炎、減少腫脹的效果，能縮短運動後的傷患復原期。

至於熱敷，同樣是增加患處的血液循環，令到血管擴張，達致消腫止痛的效果。在傷口急救的情況下，大多數人選擇冷敷的原因，是由於傷口仍未癒合，因此冷敷相對較為合適；熱敷多數適用於舊患、慢性痛症。

冰敷是傳統上有效的降溫方法，可顯著令傷口消腫止痛；至於急凍噴霧，由於難以深入皮層底層，只能在表皮上降溫，未算是有效的冷凍療法。而液態氮冷凍艙的原理是透過液態氮的氣化作用，令皮膚在短時間降溫之餘又不會凍傷，同時省卻了冰敷帶來的痛楚感覺，幾乎可在短短1至2分鐘內令表皮溫度下降攝氏3至4度，達致運動修復效果。部分頂尖的國際運動選手亦會配備此類冷凍艙作為運動後的修復。

運動後的肌肉拉傷或扭傷，很多人會以冷敷作為紓緩，過去超過十年，亦常見一些國際的精英運動員，特別是籃球和足球運動員，利用「液態氮冷凍艙」作為運動修復。

不過，由於價錢昂貴，難成為一般運動員或普通人運動後的日常治療，較為常見是利用浸凍水浴或冰浴的方式來降溫。一般於攝氏4至10度的凍水中浸泡8至10分鐘左右，太長時間有機會造成凍傷。而足球、欖球、籃球等爆炸性運動較多肢體上的互相碰撞，比賽後容易周身瘀傷，他們多數會浸凍水浴來鎮痛及消除肌肉疲勞。中國內地不少居於高原地帶的運動員，在冬天比賽或艱苦訓練後也會跳進湖水裡浸泡。

冷凍治療非人人合適，患有心血管疾病如高血壓、冠心病，孕婦及患冷凝球蛋白血症的人並不適合浸凍水浴或大量冰敷。另外，任何人浸凍水浴均應量力而為，若身體本身不適，不宜再加劇刺激，浸泡過程中亦應有人在旁監督。運動後消除疲勞或肌肉酸痛的方法有很多種，無需盲目跟風，找到最適合自己的方式才是最重要。

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