渣馬後「長跑長有」的竅門　其實很簡單！

全球復常，不少健兒跑完渣馬後，躍躍欲試海外馬拉松。長跑資訊流通，愈來愈多香港跑者挑戰「海外馬」。然而，在踏上征途前，不妨重溫一些看似簡單、知易行難的要點。過於密集的比賽安排可能會對跑者的身體造成負擔，尤其是關節和肌肉，因此參加海外馬拉松要注意身體狀況、不同國家的馬拉松特點、當地氣候等因素，讓您在享受比賽的同時，也能保持身體有最佳狀態。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師曾裔菱



全球復常，不少健兒跑完渣馬後，躍躍欲試海外馬拉松。（資料圖片/盧翊銘攝）

在參加海外馬拉松時，首先需要關注的是自身的身體狀況。長跑會對膝關節、足踝等部位造成很大壓力。為了避免過度訓練和受傷，建議選手每年參加1至2場馬拉松比賽，切忌貪心。在賽前，選手應充份休息和進行物理治療，以保持最佳狀態。

醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師曾裔菱。

選手需留意各地馬拉松的特點，如時差、氣候、賽道地形等，提前適應和做好準備。特別是氣候，當地的氣溫、濕度等因素，非常影響運動員的體能消耗、適應能力以至賽前訓練計畫。而在參加比賽前，應了解清楚當地的天氣情況。此外，不同地區的賽事主辦方提供的配套也可能有所不同，如水站、能量補充食品等，參賽者應做好充分準備。

參加馬拉松比賽不僅是挑戰自己的極限，更是欣賞不同國家風光的絕佳機會。選擇合適的馬拉松賽事，並做好充分準備，能讓跑者在比賽過程中更加愉快、安全。除了氣候及賽道，選手還要注意：

裝備和物資：帶好足夠的運動裝備和能量補給品。尤其是在氣候較冷的國家，應提前準備保暖用品，如即棄雨褸等。

訓練和休息：根據個人體能和目標，合理安排訓練和休息時間。避免過度訓練，比賽前確保充分休息和恢復。

波士頓馬拉松是歷史上最悠久的城市馬拉松賽事。（FB@Boston Marathon）

身體狀況：在比賽前定期檢查身體狀況，及時發現並解決潛在的健康問題。在比賽過程中，如出現不適，應及時停止比賽，以免對身體造成更大傷害。

業餘跑者參與海外馬拉松，應保持放鬆的心態，無須過份追求成績，過度逼迫身體易有反效果。跑畢馬拉松後，要留意休息與恢復，抖夠才重新投入訓練，這樣才會長跑長有。

在比賽前定期檢查身體狀況，及時發現並解決潛在的健康問題。在比賽過程中，如出現不適，應及時停止比賽，以免對身體造成更大傷害。（資料圖片/盧翊銘攝）

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