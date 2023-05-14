分攤重擔勿逞強　讓母親遠離手部損傷

今天是母親節，祝天下母親喜樂安康。現今香港社會，很多雙職媽媽每天辛勞兼顧工作及家庭，隨時落得一身勞損而不自知。當尤以手部是勞損「重災區」，下文淺談3種常見手部勞損症狀及即時改善建議，望為天下母親分憂。



撰文：醫善同行醫學顧問、骨科專科醫生黃詠儀



醫善同行醫學顧問、骨科專科醫生黃詠儀。

3種常見手部勞損病症，包括俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱鞘炎；「彈弓指」，以及腕管綜合症。以上病症均有一個共通點，就是女性患者比例較男性高。

（一）狹窄性肌腱鞘炎。此病症相當常見，參考文獻數據，平均100人就有1.5至2人患上，男女患者比例約1:6。當患者屈伸大姆指、握拳或做扭毛巾、切菜或打字等需要扭動手腕的動作時，大姆指及手腕靠拇指的側面會疼痛不已。

3種常見手部勞損病症，包括俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱鞘炎。此症狀叫「媽媽手」皆因其中一種成因是不少母親於生產後，經常重複手腕托住嬰兒的動作。（視覺中國圖片）

為什麼此症狀又叫「媽媽手」？皆因另一種成因，是不少母親於生產後，經常重複手腕托住嬰兒的動作；而且日復日為孩子餵奶及洗澡等，加上自身荷爾蒙影響，下肌腱容易發炎，從而發病。

需要留意的是此病並非媽媽「專利」，長期過度使用手腕或經常以手腕作重複動作的人士都是高危一族，例如電競選手及餐廳侍應等。當然每日「機不離手」的都市人亦需要留意，當長期單手用手機或平板電腦時，容易因重複動作而令手部造成負擔，勞損成疾。

（二）「彈弓指」，亦稱手指屈肌腱鞘炎。與「媽媽手」的分別是，當進行重複的手指屈伸動作，例如買餸時手指承受重量，手指肌腱與腱鞘不斷摩擦而發炎，導致手指無法如常屈曲或伸直。患者手指發力時會感動作不順、疼痛並出現彈響聲音。此症平均100人中就有5至20人患上，男女患者比例為1:3。

（三）腕管綜合症。腕管是腕橫韌帶和腕骨所組成的管道，內含9條肌腱和1條名為「正中神經」的神經線。當患者因勞損而手腕肌腱腫脹，腕管道內的正中神經線就會受壓，令手指出現疼痛麻痺。此症平均100人中就約有5人患上，男女患者比例為1:3。曾有個案患者為年長婦女，長年操持家務時都出現手指麻痹，但屢次忍耐，最終肌腱越發腫脹，神經線因而受壓迫，最終出現肌肉萎縮，影響手指功能。

如欲即時舒緩病症相關的痛楚不適，可使用四個方法，包括冰敷。（視覺中國圖片）

上述3種手部痛症均與勞損有關。如欲即時舒緩病症相關的痛楚不適，可使用以下四大方法：

（一）讓手部進行休息，避免繼續勞損



（二）使用手托或護腕等護具，固定患處位置，減低因郁動而疼痛



（三）冰敷



（四）視乎病情需要及專業人士意見，服用止痛藥



今天是母親節，現今香港社會，很多雙職媽媽每天辛勞兼顧工作及家庭，隨時落得一身勞損而不自知。

總括而言，手部勞損症狀通常會一併發現，例如有「媽媽手」的患者可以同時患上「彈弓指」，痛苦難當，建議患者及早求醫，以免耽誤病情。亦應時刻記住，手部要提起重力、重複發力時，切記要量力而為。例如扭毛巾手痛就可用洗衣機代勞，採購的食材過重亦可使用手推車等等。有機會時亦應多做運動，從而鍛練肌力，減低勞損機會。

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