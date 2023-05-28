水浸黑點剩四個　改善工程進行中　渠務署機械抓斗、無人機助防洪

天文台早前發出本年首個紅雨警告信號，本港未見大範圍或嚴重水浸。發展局局長甯漢豪今日（28日）於網誌邀請渠務署介紹防洪工作，署方指已制訂「防洪三招」，並引入創新科技，包括最近研發的「機械式抓斗」，取代人手清理垃圾、以及出動無人機，協助解決不同地方的水浸問題。

渠務署指現時全港只餘四個水浸黑點，其中薄扶林村的水浸黑點將於未來一兩年完成，未來將致力提升水浸風險，以及應對氣候變化帶來的嚴峻挑戰。



渠務署工程師（機電工程部）羅梓偉表示，署方近年引入不同創新科技，包括最近研發的「機械式抓斗」，協助清理河道內的垃圾。(發展局局長網誌圖片)

甯漢豪表示，在氣候變化影響下，極端天氣引致強降雨情況越見頻繁。早前本年首個紅色暴雨警告信號生效期間，沒有出現大範圍或嚴重水浸事件，反映渠務署多年來努力的成果。

水浸黑點已消除127個 剩4個部分工程仍進行

渠務署自1995年開始消除水浸黑點以來，至今已消除127個水浸黑點。現時全港只剩餘四個水浸黑點，其中兩個黑點的改善工程正在施工，包括薄扶林村水浸黑點的改善工程預計未來一兩年完成，而尖沙咀漆咸道南水浸黑點的改善工程已在去年八月展開。餘下兩個水浸黑點包括大埔林村谷盆地及元朗新田石湖圍，第一階段改善工程已完成，現正規劃及設計下一階段工程。

渠務署工程師（機電工程部）羅梓偉表示，渠務署制訂「防洪三招」，即利用「截流」、「蓄洪」及「疏浚」制定防洪措施，解決不同地方的水浸問題。「截流」是指截取雨水，改變雨水流向，直接排放出大海或河溪；「蓄洪」是把暴雨期間的雨水引流至蓄洪池暫存，有緩衝作用；而「疏浚」是進行排水系統改善工程，擴大或建造新的地下排水渠。「防洪三招」可減低因暴雨導致的水浸風險，亦提升現有市區排水系統的防洪能力。

「機械式抓斗」配置人工智能系統監察河道有否淤塞，更可因應天氣和水位數據資訊而自動調整運作頻率。(發展局局長網誌圖片)

最近研發「機械式抓斗」助清理河道垃圾

他續指，在「疏浚」方面，渠務署負責管理總長超過360公里的人工河道，以拉直、擴闊和挖深河道來進行河道治理工程，並會定期進行清淤及清理工作，以加強河道排洪能力。渠務署近年更引入不同創新科技，包括最近研發的「機械式抓斗」，協助清理河道內的垃圾，例如在打鼓嶺的缸窰河，其下游位置容易堆積垃圾，故署方安裝了「機械式抓斗」，取代人手清理垃圾。「抓斗」可24小時運作，約15分鐘便可完成一次運作，每次可抓夾最重250公斤垃圾，相比人手清理河道更安全、快速及徹底。

「抓斗」亦配置人工智能系統監察河流有否淤塞，更可因應天氣和水位數據資訊而自動調整運作頻率，以便在惡劣天氣來臨之前盡早清理。

渠務署無人機操作員示範如何操作無人機，巡查渠務署轄下的河道。(發展局局長網誌圖片)

去年成立無人機隊伍 暴雨後迅速巡查

渠務署去年特別成立無人機隊伍，培訓了20多位職員操作。渠務署工程師（香港及離島渠務部）楊偉誠表示，機隊的工作包括定期為河道、水道及出水口進行例行檢查，並會於暴雨過後或有需要時迅速巡查，以安排相應的清淤及復修工作，亦會利用無人機，於大雨前協助監察建築地盤及周邊排水系統的狀況。截至今年四月，無人機隊已出動超過230次，平均每月出動25次。

他表示，部分河道及水道位於偏遠地區，以往需要不少時間及資源進行巡查，而無人機操作靈活，可於非限制飛行區的天然山坡、林地或海邊進行高空拍攝，節省一半例行巡查的時間，亦令巡查工作更安全、更有效率。

元朗排水繞道人工濕地附近的維修通道改建為公共空間，內設壁畫、涼亭、長椅等供市民休憩。(發展局局長網誌圖片)

河道旁美化工程 增設施供市民使用

渠務署近年在河道旁加入更多以人為本的設計，提倡親水文化。渠務署工程師（新界北渠務部）戴瑋軒說，以元朗南生圍為例，署方將山貝河和錦田河交匯處，以及元朗排水繞道人工濕地附近的維修通道美化，改建為公共空間，內設壁畫、涼亭、長椅、資訊板等，讓市民舒適地欣賞風景，並拉近和河道的距離，十分受市民歡迎。

佐敦谷水道去年以「河畔城市」概念完成活化，展現綠化河道、增加公共休憩空間、帶動近水文化等多項設計元素，包括設置「綠化咖啡枱」、太陽能充電裝置等。(發展局局長網誌圖片)

另外，佐敦谷水道以「河畔城市」概念完成活化，展現綠化河道、增加公共休憩空間、帶動親水文化等多項設計元素，例如在河道欄杆設置「綠化咖啡枱」，以及在觀景台設置自拍架、太陽能充電裝置等，吸引市民停留及享用。