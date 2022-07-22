渠務署研「小鐵牛」機械人清濕井淤泥 項目獲工程師學會發明大獎
灣仔東基本污水處理廠（灣東廠）是淨化海港計劃第二期轄下其中一所基本污水處理廠，考慮到工人在濕井內工作的安全及增加清淤效率，渠務署團隊於去年成功研發一部造價約250萬元、針對濕井清淤泥工作的水底機器車——「小鐵牛」，代替工作人員進入井內清理沉積物。
「小鐵牛」現時率先應用於灣東廠內，署方未來會計劃將其應用範圍擴大至其他類似的污水處理設施，以協助清淤工作。「小鐵牛」亦榮獲香港工程師學會發明大獎及「2022年日內瓦國際發明展」銀獎。
灣仔東污水廠的污水處理量為每天15萬立方米（大約60個標準泳池的水量），為港島最高處理量的污水處理設施及區域控制中心。收集的污水經過粗隔篩去除大型固體廢物後，會流入濕井，再泵至廠內的其他設施進行淨化。由於污水內的雜質隨時間沉積在濕井底部，影響泵水設備效能，所以必須定期派員入內進行清淤工作。
工人須密閉空間工作 只能凌晨時段出動
渠務署機電工程師（污水處理）梁婉婷表示，傳統的入井清淤工作存在安全風險，工人要於密閉空間工作，需要定時出井休息，加上要避免影響廠房運作，所以要待污水流量較低的凌晨時段，才能進行相關工作，可用時間因而變得更少，效率相對低，工作環境亦不理想。
為保障工人安全、增加清淤工作效率及降低高昂保養成本，渠務署團隊去年成功研發一部針對濕井清淤工作的水底機器車——「小鐵牛」，代替工人進入濕井清理沉積物。由設計、裝嵌到實地及非實地測試，整個研發過程大約1.5至2年。
「小鐵牛」於去年年底投入運作，重800公斤，泵速達每小時80立方米，轉輪速度為每分鐘2000轉，配備履帶，便於在不平坦的沉積物上行走，而車上則是以不鏽鋼設計，以防具腐食性的污水。
梁婉婷表示，「小鐵牛」有幾個特色，例如車頭配備旋轉工貝，可將濕井底部的沉積物打碎，再經喉管泵至地面作篩濾處理；車內配置先進聲納影像及定位系統，能於能見度極低的污水環境中定位和行走，工人只需使用遙控器及平版電腦，便可即時掌握井內情況及機器車位置，她形容這種全新的清淤方法，尤如「打機」。
另外，機器車由獨立油壓動力機組驅動，減少帶電部件浸入水中，並減低車身體積和重量，以增加運作時安全及靈活度。
梁婉婷指出，以往人手清淤的時間是以月計，但現時使用機器車便是日計，形容「效率大大提高」。她以清理一噸沉積物為例，人手需時一個多月，機器車則需只數小時，若合計所有工序亦不用多於一天。她又説，以往工人下井清淤需備有「核准工人資格」，要求比較高，但現時透過機器車進行就毋須專業資格，工人只要觀看訓練片段，一天內便可完成培訓，再投入有關工作。
梁婉婷又表示，因為使用前已進行多次非實地測試，並解決潛在問題，確保性能無問題後才正式應用，所以遇到的困難相對較少，至今亦無很大挑戰。
未來移至中環應用
「小鐵牛」目前已全面取代人手清淤。梁婉婷表示，機器車壽命長，可無限次使用，而水內工作的損耗不大，加上設計耐用，相信一隻「小鐵牛」或可用數以十年。她表示，只要機器車符合井口大小，便可應用到，估計香港絕大部份的污水處理廠均適用。因此，署方未來會計劃將「小鐵牛」應用範圍擴大，包括在潔淨水設施、其他污水處理廠的沉澱池及處理水底工程等。署方又説，下一步會將「小鐵牛」移至中環基本污水處理廠協助清淤。
「小鐵牛」由渠務署團隊自主研發、裝嵌、組裝零件及相關配備裝置，如車身的不鏽鋼防水物料、內置的污泥泵，以及油壓驅動系統等，合共造價約250萬元。