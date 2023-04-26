70名廣東省護士到七大醫院聯網展開交流

80多名來自廣東省的醫護人員，上星期經高鐵來港，參與「大灣區醫療人才交流計劃」。看見他們拖著大大小小的行李箱，浩浩蕩蕩列陣而出，內心對今次的交流實在充滿期待。其中的70名護士會被分派七個聯網的不同醫院交流。到埗短短一個星期，護士們已經馬不停蹄地參加了由所屬醫院聯網舉行的迎新活動、專題講座及研習班。



撰文：醫院管理局 (醫管局) 護理總行政經理潘恩榮



內地護士逐一自我介紹在廣東省醫院工作的概況，以及分享來港一星期後在本地公立醫院的觀察及所見所聞。（醫管局圖片）

為了跟內地護士有更多互動，我近日走訪多間醫院，看看他們是否適應這裡的交流，以及了解他們的實習情況。當日我探訪時，內地護士正與我們的本地護士同事分組上研習班，交流學習醫院的日常工作，讓內地護士熟習本地慣用護理程序及相關術語等。席上，內地護士逐一自我介紹，氣氛融洽，大家對答如流，溝通非常暢快。

這70名護士來自廣東省不同醫院，包括甚有規模的三甲醫院。他們臨床護理經驗豐富，部分護士擁有逾20年年資，平均年資達八年以上，不少人擁有博士及碩士學位，是經內地精挑細選，最精英的一批資深護士，專業水平無容置疑。

聊天時，我問他們對香港醫院有甚麼觀察，他們說知道部分本地醫院病房已開始使用「電子排板」，記錄病人臨床數據，但留意到大部分醫院病房目前仍然主要使用紙本紀錄；而廣東省的醫院已廣泛應用電子醫療紀錄。可見內地醫院的科技應用，對本地醫院及同事來說，是其中一個很值得借鏡的範疇。在未來一段日子，兩地護士將會有更多互相交流學習的機會，一起探討公營醫療護理系統可以更上一層樓的地方。

雖然有不少內地護士之前已來過香港，但來港實習交流約一年時間卻是另一回事。所以，除了實習上的交流，我們的同事也在起居生活上為內地護士們提供不同支援。內地朋友來港第一天，我們的同事已馬上相伴在宿舍附近逛一逛，幫助他們適應新的生活環境，又協助他們購買八達通、日常用品等。以同事所見，內地護士來港前已做足準備，而且他們非常積極對待今次的交流之旅，例如安排了不同組長分工合作，有學習組長、生活組長等。我們不得不佩服他們認真的學習態度。

醫管局舉行「大灣區醫療人才交流計劃」歡迎儀式，內地及本地護士合照留念。（醫管局圖片）

其實，早在2007年，當時的廣東省衛生廳與醫管局簽訂「粵港專科護士培訓計劃協議」。2007至2011年間，我們為約600名廣東省護士舉行了四屆培訓課程，提供十多個專科培訓和臨床實習。事隔多年，今次「大灣區醫療人才交流計劃」又是一個新階段。在「大灣區醫療人才交流計劃」下，我們計劃合共有300名內地護士來港交流實習。我深信，隨著內地專科護士發展的進步及持續穩健發展，兩地護士定必能深入交流，互有裨益，提升公營醫療服務水平，從而惠及更多病人。我希望內地同事在香港愉快地展開學習交流，同時感受香港復常的歡樂氣氛。

此外，下個月十二日是一年一度的國際護士節。國際護士會 (International Council of Nurses) 早前公布今年的主題是「Nurses：A Voice to Lead – Our Nurses. Our Future.」。一場新冠疫情，三年抗疫，可見護士的角色更進一步加強、蛻變。很高興今年我們能與70位內地護士朋友一起度過國際護士節，我們要藉此機會向世界各地護士們致敬，我們要繼續努力，盡顯南丁格爾精神。

早在2007年，當時的廣東省衛生廳與醫管局簽訂「粵港專科護士培訓計劃協議」，在2007至2011年間，醫管局為約600名廣東省護士舉行了四屆培訓課程，提供十多個專科培訓和臨床實習。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

