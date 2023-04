70名廣東省護士到七大醫院聯網展開交流

80多名來自廣東省的醫護人員,上星期經高鐵來港,參與「大灣區醫療人才交流計劃」。看見他們拖著大大小小的行李箱,浩浩蕩蕩列陣而出,內心對今次的交流實在充滿期待。其中的70名護士會被分派七個聯網的不同醫院交流。到埗短短一個星期,護士們已經馬不停蹄地參加了由所屬醫院聯網舉行的迎新活動、專題講座及研習班。



撰文:醫院管理局 (醫管局) 護理總行政經理潘恩榮



內地護士逐一自我介紹在廣東省醫院工作的概況,以及分享來港一星期後在本地公立醫院的觀察及所見所聞。(醫管局圖片)

為了跟內地護士有更多互動,我近日走訪多間醫院,看看他們是否適應這裡的交流,以及了解他們的實習情況。當日我探訪時,內地護士正與我們的本地護士同事分組上研習班,交流學習醫院的日常工作,讓內地護士熟習本地慣用護理程序及相關術語等。席上,內地護士逐一自我介紹,氣氛融洽,大家對答如流,溝通非常暢快。

這70名護士來自廣東省不同醫院,包括甚有規模的三甲醫院。他們臨床護理經驗豐富,部分護士擁有逾20年年資,平均年資達八年以上,不少人擁有博士及碩士學位,是經內地精挑細選,最精英的一批資深護士,專業水平無容置疑。

聊天時,我問他們對香港醫院有甚麼觀察,他們說知道部分本地醫院病房已開始使用「電子排板」,記錄病人臨床數據,但留意到大部分醫院病房目前仍然主要使用紙本紀錄;而廣東省的醫院已廣泛應用電子醫療紀錄。可見內地醫院的科技應用,對本地醫院及同事來說,是其中一個很值得借鏡的範疇。在未來一段日子,兩地護士將會有更多互相交流學習的機會,一起探討公營醫療護理系統可以更上一層樓的地方。

雖然有不少內地護士之前已來過香港,但來港實習交流約一年時間卻是另一回事。所以,除了實習上的交流,我們的同事也在起居生活上為內地護士們提供不同支援。內地朋友來港第一天,我們的同事已馬上相伴在宿舍附近逛一逛,幫助他們適應新的生活環境,又協助他們購買八達通、日常用品等。以同事所見,內地護士來港前已做足準備,而且他們非常積極對待今次的交流之旅,例如安排了不同組長分工合作,有學習組長、生活組長等。我們不得不佩服他們認真的學習態度。

醫管局舉行「大灣區醫療人才交流計劃」歡迎儀式,內地及本地護士合照留念。(醫管局圖片)

其實,早在2007年,當時的廣東省衛生廳與醫管局簽訂「粵港專科護士培訓計劃協議」。2007至2011年間,我們為約600名廣東省護士舉行了四屆培訓課程,提供十多個專科培訓和臨床實習。事隔多年,今次「大灣區醫療人才交流計劃」又是一個新階段。在「大灣區醫療人才交流計劃」下,我們計劃合共有300名內地護士來港交流實習。我深信,隨著內地專科護士發展的進步及持續穩健發展,兩地護士定必能深入交流,互有裨益,提升公營醫療服務水平,從而惠及更多病人。我希望內地同事在香港愉快地展開學習交流,同時感受香港復常的歡樂氣氛。

此外,下個月十二日是一年一度的國際護士節。國際護士會 (International Council of Nurses) 早前公布今年的主題是「Nurses:A Voice to Lead – Our Nurses. Our Future.」。一場新冠疫情,三年抗疫,可見護士的角色更進一步加強、蛻變。很高興今年我們能與70位內地護士朋友一起度過國際護士節,我們要藉此機會向世界各地護士們致敬,我們要繼續努力,盡顯南丁格爾精神。

早在2007年,當時的廣東省衛生廳與醫管局簽訂「粵港專科護士培訓計劃協議」,在2007至2011年間,醫管局為約600名廣東省護士舉行了四屆培訓課程,提供十多個專科培訓和臨床實習。(資料圖片)

