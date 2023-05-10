醫管局研討大會　疫後首度回歸實體

闊別三年，醫院管理局實體的研討大會將會在下星期二及三 (五月十六日及五月十七日) 於香港會議展覽中心舉行。自1993年起，一年一度的研討大會讓本地及海外業界分享經驗、切磋學習。過去幾年因為新冠疫情，活動需要無奈取消，或改為主要線上參與。



今年全球走出疫情，醫管局研討大會疫後首度回歸，規模及參與人數亦是歷屆之最。兩日活動將會有超過6,700名醫療專業人員參與，當中有約120名海外、內地和本地知名專家擔任講者。



撰文：醫院管理局醫療訊息主管彭育華醫生



HA Go內的三大功能──「自我管理」、「我的紀錄」及「我的資訊」容許病人自行記錄健康指數、查閱就診紀錄及部份報告；醫護也可以透過此平台發放健康資訊，方便病人隨時隨地都可以做好自我健康管理。（醫管局圖片）

醫療護理行業是一門「對人」的工作。因此，面對面交流對我們的同事及業界而言，是難能可貴的學習及交流機會。我也非常期待能在研討大會上，向來自各地的醫療專家取經，為改進本港公營醫療服務得到啟發。

作為主辦方，醫管局安排了合共50個分節的題目，內容環繞醫管局核心價值。其中一個重點環節是12節的醫術專研班，探討醫管局醫療服務的最新發展。事實上，新冠疫情令醫管局加速發展了不少智慧醫院的元素。多位同事將會在大會上分享過去幾年醫管局手機應用程式「HA Go」的遙距醫療發展。

HA Go在2021年1月起，讓合適並身在香港的病人無需親身到醫院或診所，接受一對一視像診症服務。另外，為配合遙距醫療發展，HA Go內的三大功能──「自我管理」、「我的紀錄」及「我的資訊」支援病人自我記錄健康指數、查閱就診紀錄及部份報告；醫護同時亦可以透過此平台發放健康資訊，方便病人跟進自己的情況。

總結疫情期間的經驗，我們發現遙距醫療不但安全、方便，更可以有效減低醫院及門診人流。因此，我們有信心進一步開拓遙距醫療的服務範圍。譬如，我們上月底試行擴展遙距醫療服務至「視像課堂（Tele-training）」，並將會發展視像診症群組（Tele-group），讓照顧者一同參與視像診症。此外，18歲以下的青少年及兒童的遙距醫療服務亦會進一步落實。

我們急不及待在下星期的研討大會上，與來自五湖四海及本地的醫療業界人士分享以上計劃，以及交流遙距醫療科技、操作流程及成效。大家也可以留意醫管局在這項盛事上發佈的訊息，以了解醫管局現在及未來的發展願景！

醫管局研討大會疫後首度回歸，將會在下星期二及三 (五月十六日及五月十七日) 於會展舉行，兩日活動將會有超過6,700名醫療專業人員參與，當中有約120名海外、內地和本地知名專家擔任講者。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

