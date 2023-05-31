有線停播｜30年歷史今晚告別　有線寬頻：免費電視頻道明日起接棒

有線電視收費電視牌照明日6月1日終止，有線寬頻集團今日（31日）表示，明日將終止傳送收費電視訊號，但旗下三條中英文免費電視頻道將傳承有線電視的火炬，除了會有綜藝和劇集等娛樂節目外，亦會維持24小時新聞資訊，而集團旗下寬頻、電話等業務則不受影響。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



+ 2

有線寬頻集團表示，有線電視30年來為全港市民創作不少經典節目，逾120條收費頻道提供新聞財經、體育、生活娛樂資訊等優質節目，但隨着新世代觀眾習慣轉變，有線電視將轉換至免費電視及網上平台。

三條免費電視頻道續提供24小時新聞資訊 有線寬頻：傳承有線電視火炬

有線寬頻集團旗下之三條免費電視頻道，包括76台香港國際財經台、77台HOY TV、78台HOY資訊台、網站以及手機應用程式，將繼續為全港市民提供24小時免費新聞資訊、綜藝內容及更精彩的劇集，形容是「傳承有線電視的火炬。」

至於集團旗下的寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務，有線則表示，會如常繼續營運。新聞稿又提到，現有客戶若不欲保留有線電視相關儀器，包括解碼器、遙控器及變壓器等，可歸還至有線電視指定4個回收中心，以及到「綠在區區」超過160個回收點。

▼2022年10月17日 有線電視公布免費台77台名及新台徽▼



+ 1

▼2020年12月1日 有線新聞部解僱40名新聞部員工▼

