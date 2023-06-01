「有線電視」終止收費電視服務　新聞台主播讀出感謝詞：多謝支持

有線寬頻集團今日（6月1日）起終止傳送「有線電視」收費電視訊號，續束30年的廣播。電視台昨日（5月31日）深夜11時59分，於新聞台播出感謝詞，由新聞總主播王巧在收費台最後一次新聞報道讀出：「有線新聞團隊會一如既往繼續為觀眾提供最新最快新聞同資訊，多謝大家對有線嘅支持」 ，提醒觀眾可繼續透過78台HOY資訊台收看有線新聞，廣播訊號隨即中斷。



收費台停播後，集團旗下三個免費電視頻道將續播放有線電視節目，「生招牌」24小時新聞資訊將於78台HOY資訊台播放，綜藝和劇集等娛樂節目也會在76台香港國際財經台和77台HOY TV放映。



有線寬頻集團行政總裁黃思遠（左二)及候任行政總裁杜之克（左三)一同見證「有線電視」終止收費電視服務。（有線寬頻集團提供圖片)

▼5月31日 有線電視終止廣播前夕▼



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有線新聞團隊會一如既往繼續為觀眾提供最新最快新聞同資訊，多謝大家對有線嘅支持。 有線新聞總主播王巧

有線新聞總主播王巧5月31日深夜11時59分負責有線電視收費新聞台最後一次新聞報道，讀出感謝詞，傳送訊號6月1日0時0分即終止。

▼6月1日 有線電視各收費頻道停播▼



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有線寬頻通訊今年2月獲得政府批准交還本地收費電視節目服務牌照，6月1日終止傳送收費電視訊號，結束有線電視30年廣播。有線電視曾有逾120條收費頻道，提供新聞財經、體育、生活娛樂資訊等優質節目。

集團指出，隨着新世代觀眾習慣的轉變，以及把握近年本地市場機遇，有線電視將轉換至免費電視及網上平台，延續品牌發展，繼續提供免費電視服務。

▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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集團表示，旗下之三條免費電視頻道：76台香港國際財經台、77台HOY TV、78台HOY資訊台、網站以及手機應用程式，將繼續提供24小時免費新聞資訊、綜藝內容及劇集。集團其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務等亦會如常繼續營運。

▼2022年10月17日 有線電視公布免費台77台名及新台徽▼

