閃電行雷｜雷劈屯門和田邨單位　房署指檢查避雷設施無發現問題

今早(6月1日)黃雨及雷暴警告夾擊下,屯門和田邨和喜樓27樓一單位疑遭受雷擊,尼泊爾家庭住戶飽受驚嚇,幼女慌稱:「The sound was scary, the lightning is yellow.(聲音很嚇人,閃電是黃色的)!」事後該單位外牆牆角出現崩塌,房署回應《香港01》查詢時表示,已聯絡及進入所有相關單位檢查,涉事單位外牆表面有輕微受損,但尚未確定是否與雷擊有關,會繼續跟進及協助;工程人員則已檢查和喜樓的天台避雷設施,沒有發現任何問題。



房屋署發言人指,和田邨辦事處留意到社交媒體片段,並根據片段向懷疑受雷擊的單位及其周邊住戶了解情況。辦事處人員已成功聯絡及進入所有相關單位進行檢查,確認沒有需要為室內設備進行維修;辦事處亦未有收到住戶受傷的報告。經檢查後,初步發現有一單位的外牆表面有輕微受損,但尚未確定是否與雷擊有關。辦事處會就此個案繼續跟進,並向居民作出適切的協助。

發言人指續指,和田邨和喜樓根據相關國際標準安裝了避雷系統,包括設有避雷帶和接地系統等;系統安裝完成後已通過相關測試。工程人員已於今早檢查和喜樓的天台避雷設施,沒有發現任何問題。

女戶主Gurung Preeti與兩名女兒接受訪問。

▼ 閃電擊中和田邨和喜樓單位一刻 ▼