受強烈熱帶風暴瑪娃影響,本港今早(1日)雷電交加,其中於屯門和田邨一道閃電撃中和喜樓27樓一個單位,相關片段在網上引起熱烈討論。記者中午親到該單位視察及接觸到住戶,據戶主所指,事後檢查發現主人房外牆牆角有一處崩毀,面積約5吋X3吋大,懷疑是被雷劈中所致,但從外觀所見,外牆卻未有熏黑痕跡。



主人房外牆牆角有一處崩毀,面積約5吋X3吋大。(黃學潤攝)

被雷擊中的單住住戶,他們是一戶尼泊爾家庭,一家四口入住約半年。女戶主Gurung Preeti憶述,事發時聽到巨響及見到黃色閃光,丈夫事後檢查發現主人房外的牆角崩毀。她形容當時單位像似在震動(The whole house is like moving...I feel like moving.),幸一家四口和鄰里也沒受傷,可算是非常幸運。

女戶主Gurung Preeti與兩名女兒接受訪問。(黃學潤攝)

閃電擊中和田邨和喜樓單位一刻