荷里活廣場兇案｜兩死者拍拖一個多月　原定與長輩吃生日飯慘遇害

撰文：凌逸德
出版：更新：

鑽石山荷里活廣場發生恐怖謀殺案件，39歲姓司徒、患精神病的疑兇，持刀狂捅兩名疑與他素未謀面的年輕女子，導致兩人傷重不治。據了解，22歲女死者劉繼禧為酒吧兼職待應，數個月前，26歲方曉彤光顧其酒吧時互相認識，相談甚歡，約一個多月前開始拍拖，已見過雙方的家人，兩人同住於大埔一村屋。兇案發生當日，兩人本來欲到坪石邨一餐廳，與方家長輩吃生日飯，詎料途經荷里活廣場時慘遇疑兇，方遭疑兇追斬，女友赫見恐怖血案仍至少四度挺身救愛侶，最終同喪刀下，事件令人感到揪心。

據了解，方、劉兩人的家庭背景甚為相似，同樣很年輕便投身社會工作，兩人相識後很快便發展為情侶關係。方女於尖沙咀一間餐廳任職侍應，而劉女則從事過不同行業，例如樓面、廚房、髮型屋等，並於今年初到尖沙咀一間酒吧做兼職待應。兩人在酒吧相識數個月後，於今年4月拍拖，關係甜蜜，更已見過彼此家人。

案發當晚，兩女原定到坪石邨一餐廳，與方家吃飯，慶祝長輩生日。方女下午時曾向母親交代已下班，並會在晚上7時到達坪石邨吃飯。詎料兩女下午5時途經荷里活廣場時飛來橫禍，雙雙喪命。據悉，方女家人不曾聽過死者提及與人結怨等問題，也沒聽過類似疑兇的名字。

市民協助救援傷者

+2

警員到場制服及拘捕疑犯

案發後現場情況

+4

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩名女事主身份及傷勢？

兩名女事主分別22歲及26歲，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院後，先後證實不治。

涉案兇器是什麼？在哪裡取得？

初步消息指，兇器疑為一把12吋長的魚生刀。現場所見，一把刀遺在現場，刀尖染血，刀身變形彎曲有CCTV片段可見，疑兇進入一間生活用品店懷疑購買涉案利刀。

荷里活廣場兇案｜擸凳廚師講救人經過　自稱「傻瓜」回家被妹鬧爆荷里活廣場兇案｜目擊者網民不安憂人身安全　專家教紓緩情緒方法荷里活廣場兇案｜社署流動站提供輔導　醫管局支援專線24小時運作荷里活廣場兇案｜滿身刀傷應做心外壓急救? 醫生解釋：主要救個腦荷里活廣場兇案｜職員睹行兇一刻嚇到匿埋　「腦海成日睇到條片」荷里活廣場兇案｜商場如常營業　多名市民到場獻花悼念兩死者荷里活廣場兇案｜不知持刀疑兇在眼前　助急救市民：做應該做的事荷里活廣場兇案｜廚師持凳制兇徒、市民奮身搶救　網民：人性光輝
謀殺
傷人
持刀傷人