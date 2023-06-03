荷里活廣場兇案｜兩死者拍拖一個多月　原定與長輩吃生日飯慘遇害

鑽石山荷里活廣場發生恐怖謀殺案件，39歲姓司徒、患精神病的疑兇，持刀狂捅兩名疑與他素未謀面的年輕女子，導致兩人傷重不治。據了解，22歲女死者劉繼禧為酒吧兼職待應，數個月前，26歲方曉彤光顧其酒吧時互相認識，相談甚歡，約一個多月前開始拍拖，已見過雙方的家人，兩人同住於大埔一村屋。兇案發生當日，兩人本來欲到坪石邨一餐廳，與方家長輩吃生日飯，詎料途經荷里活廣場時慘遇疑兇，方遭疑兇追斬，女友赫見恐怖血案仍至少四度挺身救愛侶，最終同喪刀下，事件令人感到揪心。



據了解，方、劉兩人的家庭背景甚為相似，同樣很年輕便投身社會工作，兩人相識後很快便發展為情侶關係。方女於尖沙咀一間餐廳任職侍應，而劉女則從事過不同行業，例如樓面、廚房、髮型屋等，並於今年初到尖沙咀一間酒吧做兼職待應。兩人在酒吧相識數個月後，於今年4月拍拖，關係甜蜜，更已見過彼此家人。

案發當晚，兩女原定到坪石邨一餐廳，與方家吃飯，慶祝長輩生日。方女下午時曾向母親交代已下班，並會在晚上7時到達坪石邨吃飯。詎料兩女下午5時途經荷里活廣場時飛來橫禍，雙雙喪命。據悉，方女家人不曾聽過死者提及與人結怨等問題，也沒聽過類似疑兇的名字。

市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

