荷里活廣場兇殺案｜李家超：警方加強巡邏　檢視精神科病人服務

鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生恐怖謀殺案，兩名女子遇襲身亡。行政長官李家超今午（3日）宣布，政府將加強四方面工作，包括要求警方加強市區巡邏；醫務衞生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化；醫務衞生局盡快召開精神健康諮詢委員會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見；社署亦會強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。



行政長官李家超6月3日下午宣布，政府將加強四方面工作，包括要求警方加強市區巡邏；醫務衞生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化。（夏家朗攝）

再次呼籲市民停止轉發事發影片

李家超下午出席再出發大聯盟活動後表示，對死者家人致以深切慰問，又強調政府關注事件，明白市民感到不安及擔心。他指，網上仍流傳當時襲擊片段，故呼籲市民停止轉發，並關懷身邊家人及朋友，如有需要可尋求幫助，例如透過社署及紅十字會的熱線，或社署在鑽石山的流動服務站。

李家超亦感謝伸出援手的市民，讚揚他們勇於助人的精神及行為。他指疑犯已被拘捕，亦已要求警方盡快全力調查，以得悉案件的背景及經過，重伸警方及執法部門會堅持不懈維護市民安全。

李家超又指，已要求醫務衛生局、醫管局、社署等部門加強相關服務，包括四項工作︰

1. 要求警方在市區加強巡邏，以提高市民對治安的信心。

2. 醫務衛生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化。

3. 醫務衛生局盡快召開精神健康諮詢委員會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見。

4. 社署強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。



讚揚事發時有人伸出援手 是勇於助人精神

李指，事發時有人伸出援手，是勇於助人精神，已要求警方全力調查，讓有關部門更加明白案件經過及背景。他指警方執法部門會努力不懈維持治安、保障安全。

香港治安良好獲世界認同︰大家可以安心

李家超又指，明白網上流傳的襲擊片段具有刺激性，但強調香港仍然是安全的城市，指經過執法部門多年來的努力，本港整體治安情況良好，甚至世界各地均認同，「大家係可以安心，香港係安全嘅地方。」

問到應否取消「開心香港」市集，李家超沒有正面回應，但表示明白心情沉重，但認為應平衡市民的心情，讓社會得以繼續日常活動。他呼籲市民互相扶持，以平衡的心情面對昨日悲劇。

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盧寵茂︰檢視個案後認為是單一事件

醫務衞生局局長盧寵茂表示，已即時檢視個案，初步認為是單一事件。他呼籲市民對精神健康相關病人，不要造成標籤效應，反而應鼓勵及支持他們尋求治療，以盡快康復。

指市民即場搶救完全正確

盧亦指，該名伸出援手的市民，為傷者即場搶救的過程，是完全正確；又指現場救護人員已盡最大努力，遺憾未能幫助傷者。「毫無疑問佢受嘅創傷非常嚴重，就唔係一般搶救能夠做得到。」

市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

