荷里活廣場兇案｜家翁壽宴收女兒死訊　死者母：我想問疑兇點解

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，一名有精神病紀錄的39歲男子，在商場家品店購買兇刀後，向兩名女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）施襲，兩人身中多刀身亡。警方指調查相信疑兇與兩名死者互不相識，而行兇前不曾與兩人接觸。



26歲死者方曉彤昨晚原定與家人食晚飯、慶祝其九旬爺爺生日，未料下班後突然遭遇不測。方曉彤媽媽向《香港01》表示，於晚飯中途收到女兒死訊，但擔心年邁兩老未能接受，只能強忍悲慟心情，至晚飯後方趕赴醫院。她又指希望當面質問疑兇「叫佢喺我面前同我講野，我想問佢點解」。



26歲死者方曉彤（圖左）。

據了解，死者方曉彤及劉繼禧於一個多月前成為情侶，已同居及見過雙方的家人，兩人昨晚原定到坪石邨一餐廳，與一眾親友為方的爺爺慶祝生日，方於下午時曾向母親交代已下班，並會在晚上7時到達坪石邨，未料途經荷里活廣場時遭遇不測。

方媽媽（圖左）表示，昨日於晚飯中途收到女兒死訊，但未敢與年邁兩老交代。（翁鈺輝攝）

方媽媽向《香港01》表示，方曉彤有一個妹妹，而方曉彤早前已搬離彩虹邨寓所，與友人同住，平日十分孝順，每月會給予數千元家用，她指並不知道女兒有拍拖。昨日晚飯中途，方媽媽突然收到女兒死訊，但擔心年邁兩老未能接受，並沒有向他們交代事件，「要等食完餐飯，我先行得，老爺98歲，唔想佢兩個老人家知道」，只能強忍悲慟心情，而席間不少親友亦已知道消息，亦於晚飯間偷偷落淚。直至晚飯完結後，方媽媽趕赴醫院，只能見到女兒冰冷遺體。

警方於昨日交代案情時指疑兇有精神病紀錄，方媽媽質疑「宜家係政府話佢痴線，佢個人係咪痴線都未知，如果你check（檢查）到佢有精神病，做乜要放佢出嚟呢，係咪政府問題呢」。方媽媽又表示，希望與疑兇當面對質，「叫佢喺我面前同我講野，你困住佢，隔塊玻璃、鐵枝又好，我想問佢點解」。

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，疑兇被警員當場制服。

光頭漢行兇過程



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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

