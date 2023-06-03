荷里活廣場兇案｜廚師持凳制兇徒、市民奮身搶救　網民：人性光輝

鑽石山荷里活廣場昨日（1日）發生謀殺案，兩名分别22歲及26歲女子遭一名39歲陌生光頭男子用魚生刀捅死，疑犯被當場制服拘捕。警方指疑兇有精神病紀錄，單獨進入商場後隨即購刀，徘徊數分鐘後向兩名女死者施襲。事件震驚全港，市民看過網上片段後惶恐不安，既擔心外出期間自身安全，亦對女死者無故遇害一事寄予同情。



案發時兇徒附近有許多學生婦孺，眾人紛紛走避，期間亦有人挺身而出，其中網上流傳多段影片及照片，顯示疑兇逞兇後留在現場，有一名廚師手持兩張圓櫈與持刀疑兇對恃，制住其行動，以防他再傷人；而有數名市民亦奮不顧身為兩名受害人進行急救。雖然兩名受害人最終不治，但市民義勇的行為令網民心寒中帶來一點暖，形容是在血案中仍見到人性光輝，許多網民更留言向該名廚師及進行急救的市民致敬，形容他們都是英雄。



名身穿食肆制服的男子手持兩張圓椅，和疑兇面對面四目交投，相信持櫈男是商場內食肆廚師，另一名揹橙色背囊的男子亦和其他人一起為受害人急救。（網上圖片）

荷里活廣場兇案發生前毫後先兆，當時有許多學生和市民在兇徒附近，而兩名女子遇襲後、警員未到場之前，據網上流傳照片及影片，見到疑兇站站在商場圍欄邊，仍然手持利刀，而兩名女受害人則身受重傷倒地，流出大量鮮血。一名身穿白色廚房工作服的男子，手持兩張圓椅站在疑兇前面，面對面四目交投對峙，據悉持櫈男是商場內食肆的廚師，他以圓椅作為武器及自保工具，相信防止疑兇再度傷人。

而兇徒尚未被制服期間，已有數名市民奮不顧身蹲下看望傷者及施救，其中一名揹橙色背囊的男子，其後亦加入一起為傷者急救。

相關照片在網上瘋傳，被網民形容是「人性光輝」，又大讚拿着圓椅的廚師是「平民英雄」，在此危難時刻仍敢挺身而出；而無論是為受害者進行急救，抑或設法制住疑兇再傷人，這些市民都是勇者、英雄。網民更形容，如果沒有人站出來，疑兇有可能於商場再傷人，「雖然結局都是悲劇，但仍謝謝你們站過出來」。

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目擊事件的一名男子曾接受傳媒訪問時表示：「佢（疑兇）係咁插，插到個人冇晒反應，之後肥啲嘅女仔都俾佢係咁插，初時個女仔仲識嗌救命，後尾都唔識嗌！」他續稱，其他熱心人士嘗試制服疑兇，「有人拎凳拍佢（疑兇）個頭，之後個疑兇好似傻咗咁，佢就停手，呆咗企喺度。」

網上流傳片段亦見，案發後疑兇一直站在商場圍欄邊，一臉冷漠凝視警員，警員則手持盾牌喝令他放低刀，其後懷疑用胡椒水槍將他制服在地。