斥團體對交椅洲人工島網上調查不實指控　政府新聞處促勿斷章取義

發展局今日（6月6日）晚上轉發facebook添馬台的帖子，批評有團體對政府新聞處的交椅洲人工島網上問卷調查發表不實指控，政府新聞處澄清有關問卷調查並非諮詢公眾對項目的意見，問卷目的是了解市民有否掌握相關政府資訊，及希望接收資訊的途徑，為下一步傳訊工作提供參考。當局促該團體應小心核實資料，不應再次斷章取義，發放誤導訊息。另外，發展局公布新田科技城的公眾參與活動展開。



發展局及政府新聞處並未點名涉事團體，但本土研究社5日曾在facebook發文，批評去年尾低調展開的交椅洲人工島公眾參與活動，被公眾及學者狠批為「鬼祟」。或許政府自知與民意脫節，上月中委託了某個單位製作了一張Google Form問卷調查，似乎試圖「補鑊」，但相信很少市民知道它的存在，更大的問題是這份問卷無論從涵蓋面、方法學以至問題設定都出了嚴重問題。

另外，發展局於facebook發文指出，經早前向立法會發展事務委員會簡介新田科技城的土地用途建議及規劃特點，並於今日（6月6日）展開為期兩個月的公眾參與活動，期間將於多個場地舉行巡迴展覽，亦會向相關持份者舉行簡介會。

局方表示，致力將北部都會區發展成為一個國際創科新城。新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，毗鄰深圳皇崗和福田的創科區域。它的策略定位是成為創科發展集群的樞紐，與深圳科創園區產生協同效應，助力香港發展「南金融、北創科」的新產業佈局，並打造成一個優質、健康及綠色生活的新社區。

公眾參與的專題網站（http://nm-santintech.hk）已於今日啟動，市民可透過網站了解各項公眾參與活動的詳情。第一場巡迴展覽將於明日至6月11日在香港科學園舉行，而中環展城館的展覽將於6月8日至29日舉行。