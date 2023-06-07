荷里活廣場兇案｜傷者失呼吸脈搏需施心外壓　醫生：不該乜都唔做

鑽石山荷里活廣場兇殺案，兩名受襲者曾獲熱心途人以心肺復甦法救助，但有網民質疑，當傷者身中多刀，是否仍適合施加心外壓。急症科醫生徐錫漢今日（6日）指出，在傷者身負創傷而失去呼吸脈搏的情況下，進行心肺復甦是合適做法。



徐錫漢指在現場最不該做的是「乜都唔做」，所以鼓勵市民學習基本急救知識，達至「全民急救」。



感謝當日見義勇為的市民

香港急症科醫學院教育委員會主席徐錫漢醫生，代表香港急症科醫學院，特別感謝在鑽石山荷李活廣場兇案現場中見義勇為的市民：「佢哋即場為傷者進行心肺復甦及急救，盡力幫助患者，呢種熱心助人精神其實好值得我哋嘉許和鼓勵。」

徐錫漢指，當身邊有市民出現緊急醫療需要時，發現有人昏迷，應先檢查患者是否清醒及是否仍有呼吸脈搏，若失去呼吸脈搏，第一任務是為其進行心肺復甦，主要替傷者保持血液循環。他解釋，若腦部缺氧3至4分鐘，腦細胞會開始壞死，而每遲1分鐘去救助傷者，其復原機率會持續下跌。

進行心肺復甦保持傷者血液循環防腦部缺氧

徐補充指，即使傷者身負創傷，若失去呼吸脈搏，進行心肺復甦是合適做法。假如傷者有大量出血，應盡量請在場人士協助傷者用清潔敷料遮蓋及按壓傷口以止血。

▼6月2日 荷里活廣場兇案發生後市民協助救援傷者▼



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他續指，市民最不應該做的是「乜都唔做」。作為急症科醫生的他，曾見到很多病人因得到適切急救而大大提高其生存機會，所以他鼓勵市民面對危急情況，即使手上沒急救儀器都可施以援手，若能掌握一定急救知識為最理想。他鼓勵市民可學習基本急救技巧，最終做到「全民急救」幫助更多有需要的人。

鼓勵學習基本急救技巧「全民急救」

徐錫漢介紹正確的心肺復甦步驟，首先確保現場環境對傷者及自身都是安全；然後將傷者躺平並尋求現場其他人士協助致電999以，及看看現場是否有AED(自動體外心臟除顫器）可供使用，再為傷者進行心外壓，大約每分鐘80至100下。