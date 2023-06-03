荷里活廣場兇案｜滿身刀傷應做心外壓急救? 醫生解釋：主要救個腦

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。事發後，有多名熱心市民為兩名女傷者急救，包括做心外壓，但有網民質疑當時二人身中多刀，流血不止，如做心外壓急救或會加重傷勢，不過急症室專科醫生解釋：「救人主要救個腦」，並指要確保有血液到達腦部提供養分，否則3分鐘內便會變植物人，「如果唔做CPR，咁做咩呢？」。



急症室專科醫生彭繼茂表示，明白大眾關注今次事件，但認為不可以情緒化，他指施救者的心態是「出於想救人嘅心，唔係想害人」，不應質疑他們的善心，影響日後他人施救的勇氣。至於急救方法是否正確，他解釋，只要學過基本生命維持或急救課程，都會知道不論傷者是受到創傷性或非創傷性的傷害，例如是刀傷、子彈傷、心絞痛、心臟病、中暑等，首要是檢查他有無呼吸或脈搏，若無，便需要作心外壓急救。

彭繼茂解釋：「救人主要救個腦，唔係救心肝脾肺腎」，因為要確保有血液到達腦部，提供養分及糖分，否則3分鐘內便會變植物人，「如果唔做CPR，咁做咩呢？」至於外部止血、不要輕易移動傷者等，均屬後話，首要急救必是穩定傷者呼吸及脈搏。

光頭漢行兇過程



+ 7

市民協助救援傷者



+ 2

警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

