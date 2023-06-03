荷里活廣場兇案｜滿身刀傷應做心外壓急救? 醫生解釋：主要救個腦

撰文：楊婉婷
出版：更新：

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。事發後，有多名熱心市民為兩名女傷者急救，包括做心外壓，但有網民質疑當時二人身中多刀，流血不止，如做心外壓急救或會加重傷勢，不過急症室專科醫生解釋：「救人主要救個腦」，並指要確保有血液到達腦部提供養分，否則3分鐘內便會變植物人，「如果唔做CPR，咁做咩呢？」。

急症室專科醫生彭繼茂表示，明白大眾關注今次事件，但認為不可以情緒化，他指施救者的心態是「出於想救人嘅心，唔係想害人」，不應質疑他們的善心，影響日後他人施救的勇氣。至於急救方法是否正確，他解釋，只要學過基本生命維持或急救課程，都會知道不論傷者是受到創傷性或非創傷性的傷害，例如是刀傷、子彈傷、心絞痛、心臟病、中暑等，首要是檢查他有無呼吸或脈搏，若無，便需要作心外壓急救。

彭繼茂解釋：「救人主要救個腦，唔係救心肝脾肺腎」，因為要確保有血液到達腦部，提供養分及糖分，否則3分鐘內便會變植物人，「如果唔做CPR，咁做咩呢？」至於外部止血、不要輕易移動傷者等，均屬後話，首要急救必是穩定傷者呼吸及脈搏。

光頭漢行兇過程

+7

市民協助救援傷者

+2

警員到場制服及拘捕疑犯

案發後現場情況

+4

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩名女事主身份及傷勢？

兩名女事主分別22歲及26歲，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院後，先後證實不治。

涉案兇器是什麼？在哪裡取得？

初步消息指，兇器疑為一把12吋長的魚生刀。現場所見，一把刀遺在現場，刀尖染血，刀身變形彎曲有CCTV片段可見，疑兇進入一間生活用品店懷疑購買涉案利刀。

荷里活廣場兇案｜不知持刀疑兇在眼前　助急救市民：做應該做的事荷里活廣場兇案｜廚師持凳制兇徒、市民奮身搶救　網民：人性光輝荷里活廣場兇案｜消息﹕疑兇疑曾向精神科醫生求醫　案件不涉情殺荷里活廣場兇案｜精神病無業疑兇不認識死者　買刀徘徊數分鐘施襲荷里活廣場兇案｜麥美娟指影片極血腥殘忍　與社署籲停止轉發影片鑽石山荷里活廣場兇案｜目擊者指途人助擒疑兇：有人拎凳拍佢個頭鑽石山荷里活廣場兇案｜社署紅十字會籲情緒受困擾　可打熱線求助
謀殺
傷人
持刀傷人