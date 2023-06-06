退休廣告公司老闆墮電騙指洗黑錢　戶口分283次遭「洗劫」$6000萬

東區警區兩周內偵破69宗騙案，拘捕104人，受害人多達156人，最老的年屆80歲，總損失高達超過1.69億元。其中金額最高一宗案件，事主戶口遭轉走超過6,000萬元。據了解，該名損失巨款的66歲婦人，為已退休的前廣告公司老闆，去年3月感染新冠肺炎在家隔離期間，突接獲假冒官員及公安電話稱其涉刑事案，將戶口資料交予對方，甚至按騙徒指示飛往北京，結果遭人分近300次，轉走戶口內逾6,000萬元存款。



警方在「煙日」行動中偵破69宗騙案，涉款逾1.69億元，共拘捕104人。（陳浩然攝）

消息稱，女事主去年3月底因感染新冠肺炎而在家隔離，同月27日接獲自稱「衛生署」人員的電話，指她違反檢疫令。事主最初未有中計，矢言否認，其後另一騙徒接聽電話，並自稱為「北京公安局官員」，指控事主在北京洗黑錢。由於事主有親戚身在北京，她不虞有詐，應騙徒要求她提供香港身份證、住址和兩個銀行帳戶等個人資料供「調查」。

3日後，即去年3月30日，騙徒將一部手提電話送到事主家中，以作雙方聯絡。之後有騙徒透過WhatsApp聯絡事主，稱她的其中一個銀行帳戶因涉洗黑錢而被凍結，建議她將該戶口的存款轉移到其他戶口。事主於是在兩間本地銀行開設戶口，並存入存款。

騙徒「打蛇隨棍上」，再向事主索取網上銀行密碼，並勒令她前往北京協助公安局調查。事主在去年5月11日飛往北京，約4個月後無法聯絡到騙徒，於是在去年9月21日返回香港，當時始發現受騙。她向銀行了解，確認戶口存款已在去年4月1日至9月21日期間，分283次遭轉帳到騙徒的戶口，合共損失超過6,067萬元，於是報警求助。

▼警方偵破69宗騙案，最大一宗涉款逾6,000萬元，檢獲大批證物▼



警方提醒市民，如接獲可疑短訊或電話等，可利用警方的「防騙視伏器」，輸入社交媒體帳號、電話號碼、電郵等，即時評估風險；若懷疑已受騙，應立即報警或致電24小時防騙易熱線18222。

根據香港法例，任何人向向詐騙集團提供協助，有可能干犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高判囚10年；提供戶口予他人處理贓款，則可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可罰款500萬元及監禁14年。