理大衝突｜黃子悅認到旺角示威但非領導角色　續有進修望回饋社會

學民思潮前發言人黃子悅及另外9人，涉在2019年理大衝突期間，於旺角一帶參與暴動。10人早前承認暴動罪，今（9日）區域法院求情。辯方書面陳詞透露，黃在還押期間修讀輔導與心理治療課程，日後打算朝藝術治療方面發展，她亦勇於面對情緒問題，抱持積極正面的態度，若非因為本案必然會是社會棟樑。法官將案件押後至7月13日判刑，期間會為其中一名被告索背景報告，另會替案發時只得16歲的少年提取教導所報告。



被告翁芷茵（案發時19歲，下同）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、黃子悅（22歲）、王汶珊（28歲）及甄念賢（16歲），被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街交界的彌敦道一帶，與其他人參與暴動。

黃子悅過去積極參與社運。(詳看下圖)

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黃望將來能向藝術治療發展

辯方早前已向法庭呈交書面求情陳詞，部份律師今再作口頭補充。其中黃子悅代表大律師陳偉彥沒有口頭補充，而其書面陳詞透露，黃畢業於嶺大視覺研究系學士，還押期間沒有自暴自棄，努力修畢中大專業進修學院的輔導與心理治療課程，日後希望向藝術治療方面發展。她亦積極面對情緒問題，雖在近年面對諸多轉變，有賴家人和丈夫的關懷及鼓勵，令她希望好好活著和面對未來。

漫長司法程序帶來很大打擊

黃明白她要為自己的行為付上代價，被捕至今經歷漫長司法程序，對她帶來很大打擊，原本的人生計劃遭打斷，但她仍抱著積極態度面對人生，向其理想進發。律師又指若非本案，黃必然會是社會未來的棟樑。她亦承諾會努力生活，不會幸負愛她的人，並計劃在服刑期間進修，希望將來能憑藝術治療的知識回饋社會，服務有需要的人。

僅身處現場無證據有用暴力

律師又指，黃在案中的參與，僅限於身處其中，意圖藉此壯大示威者聲勢，沒有證據顯示黃有作任何暴力、威嚇性行為，亦無證據指她擔任帶領角色，身上物品包括頭盔、護目鏡等，但無任何攻擊性武器。

其他被告亦望輕判

代表被告王汶珊的律師則指，王以賣菜維生，曾在疫情期間曾經送菜予有需要人士，雖然其職業並非高尚，但仍願意幫助低收入人士，希望法庭就她的善舉給予額外刑期扣減。另辯方替被告周耀天求情時提到，社會現時由治及興，盼法庭輕判讓他們不會對未來失去希望，因為每個人都曾做過「年少輕狂」的事。

法官關注周的求情內容未有提及其背景，決定索取背景報告再作考慮，另亦應辯方要求，替案發時年僅16歲的甄念賢索取教導所適合性報告。

案件編號：DCCC 736/2020