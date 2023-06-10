勞動人口4年跌6%至346萬　陳國基：增加輸入外勞是不能迴避議題

本港多個行業近月均提倡輸入外勞，政務司司長陳國基今日（10日）表示，本港勞動人口去年已跌至346萬，在4年間大跌近6%，當中低技術勞工更大減約16萬，即使加強培訓和就業措施亦未能紓緩人手不足的問題，故政府會在保障本地工人優先就業的大前提下，適度和有規範地增加輸入外勞，形容是「我們不能迴避的議題。」



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政務司司長陳國基。（資料圖片／林靄怡攝）

陳國基中午在社交平台Facebook專頁表示，本港人口高齡化，致出現結構性勞動人口縮減，撇除外傭的勞動人口由2018年的368萬高峰，下跌至去年的346萬，當中低技術勞工大減約16萬，多個行業均向政府反映「請人難」問題，即使增加培訓和就業措施仍未能紓緩人手不足的問題。

他表示，政府必須果斷處理，避免勞動力不足窒礙香港發展和影響民生，故會在保障本地工人優先就業的大前提下，適度和有規範地增加輸入勞工，以盡快填補人力缺口，形容輸入外勞「是我們不能迴避的議題。」

對於不同界別的工會均對輸入外勞表示關注，陳國基指，政府承諾會繼續以「本地勞工優先」為大原則，故輸入勞工的工資並不可低於相關職位的中位數，以防業界借機引入廉價勞工。

他續指，政府不會單靠輸入外勞填補市場空缺，將會繼續加大培訓及招聘的力度、改善工作環境、推動創新科技應用、提升生產力等。另外，行政長官李家超亦已指示發展局和運輸及物流局檢視相關行業人力資源的最新情況，考慮促進業界人力資源發展的措施。