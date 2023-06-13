前區議員李志宏被指「插水」扮被警推跌　判囚7個月　上訴求減刑

前沙田區議員李志宏涉3年前在銅鑼灣遊行時，「插水」扮遭警員推跌，之後又大聲辱罵警員。他被裁定在公眾地方擾亂秩序罪成，遭判囚7個月。他就定罪和判刑提出上訴，案件今（13日）在高等法院審理。李的代表律師指，不能排除李真心想監察警方執法，認為原審判刑過重。律政司卻回應指，李當時多番侮辱警員，故意挑戰警方，判刑需具阻嚇性。法官聽取陳詞後，押後宣布裁決，期間李准繼續保釋。



上訴人李志宏，案發時為沙田區議員的，被控於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧。

上訴人李志宏認為被判囚7月刑罰太重求減刑。(朱棨新攝)

代表李的律師指，原審裁判官認為李當時的行為，令現場群眾情緒高漲，相當可能演變至破壞社會安寧行為。但律師認為這兩者之間未必有因果關係，且現場群眾克制，亦沒有敵眾我寡的情況，強調李沒有意圖煽動他人破壞社會安寧。

律師又指，本案沒有實質破壞社會安寧，同時不能排除上訴人真心想監察警方執法，認為原審判刑過重。

律政司的代表回應指，李當時不斷叫喊，包括曾叫「濫捕」，現場群眾因此叫囂，包括有人回應「濫捕可恥」，認當時並非沒有加據混亂的風險，且李當時情緒激動，多番質問警員他有否犯法。律政司認為李並非想表達不滿，而是想製造混亂。

在判刑方面，律政司認為李阻礙警員執法，故意挑戰警方，而且案發持續約40分鐘。案發時社會氣氛持續緊張，李添煩添亂，且沒有悔意，判刑需具阻嚇性，未有明顯過重。

案件編號：HCMA266/2022