蓮香棧荃灣店被指欠租　遭港鐵入稟追租金及損失約747萬元

撰文：朱棨新
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百年中環老式茶樓「蓮香樓」，與同系荃灣蓮香棧去年宣布不敵疫情結業。屬特許經營加盟商的蓮香棧，被指自去年2月起拖欠綠楊坊舖位的租金和其他雜費，涉款426.3萬元，其後更把舖位交還予業主港鐵。港鐵之後把該舖位再租出，但租金較租予蓮香棧時低，港鐵稱因此損失約320.5萬元。港鐵昨(12日)入稟高等法院，追討涉款746.9萬元。

原告為香港鐵路有限公司，被告為Ngan Hon Bun Andy。

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入稟狀指，原告於2017年和被告簽下為期6年租約，把涉案綠楊坊舖位租予被告，月租由第一年的21.8萬元，其後每年上調，至第六年時月租為25萬元。而於2019年10月至2022年5月期間，原告多番同意減租。

被告自2022年2月起，拖欠租金、冷氣費和差餉等。於同年8月，被告把舖位交還，並在原告同意下撤銷租約。惟原告指，被告仍拖欠租金、冷氣費和差餉等，合共426.3萬元。

原告其後和另一租戶簽下租約，把涉案舖位租出，但租金較租予被告時低，原告因而損失約320.5萬。原告遂向被告追討合共746.9萬。

案件編號：HCA899/2023

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