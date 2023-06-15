輸入外勞｜空運員工協會憂流失在職員工　航空公司料加薪需時回氣

政府為運輸業推出特別計劃輸入外勞，涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、倉務處理員等，總配額上限為6,300人。機場空運員工協會對於政府繞過勞顧會輸入外勞表明反對，認為應先改善本地員工的薪酬待遇，又提疫情剛過，本地招聘亦需要時間，又擔憂輸入外勞政策之下會令現職員工流失。



香港航空公司服務商協會認為是好開始，相信香港國際機場對於大灣區年輕人有吸引力，提及地勤是機場很重要的行業，疫情之後，各公司財政情況不是很健康，但已加緊力度調整薪酬，需時「回氣」。



▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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當局料大部份機場外勞會於內地居住，每日跨境交通接送會由機場管理局統籌，交通費用會由外勞自行承擔。輸入外勞僱主就每位外勞向機管局繳付每月400元的款項，交由該局運用，以資助本地前線機場員工的交通費負擔。

機場空運員工協會副理事長岑維康今早（15日）接受香港電台節目《千禧年代》表示，反對政府繞過勞顧會輸入外勞，提及大部份屬基層工種，相信薪酬吸引本地亦會有人做，認為應先改善本地薪酬再做其他事情。他表示，早前已與機場管理局商討，預計直至2023年底欠缺1萬名人手。

他續指，疫情之後因為某些公司過度裁員、減少津貼，又沒有加班費，故此令人手流失，疫情後薪酬加幅並不明顯，但目前航空業及其他行業亦已復蘇，疫情亦只是過了一段時間，之前離開了行業的員工亦已有部份回流，認為機場進行本地招聘亦需要時間及過程。他提及，疫情後有公司以較高的薪酬待遇聘請外判工人，估計目前機場前線員工之中兩至三成為外判工人，證明薪酬待遇合理且吸引，機場工作亦會有人做。

岑維康說，現職員工聽到輸入外勞的消息，都會擔心影響自己「飯碗」，憂慮各公司及承辦商在外勞政策下會否改變薪酬待遇，工會擔心在職員工會流失的情況出現：「我哋呢個行業唔係剩係充人頭，我哋要廣播服務、香港整體合作、大家語言各樣嘢，或者我哋收入」。

香港航空公司服務商協會主席劉敏儀認為，輸入6,300人是很好的開始，希望輸入外勞政策之下，暑假及冬季航空公司想增加航班亦能安排。但第三跑道啟用之後，地勤公司首要希望本地招聘，今年她的同事捱得很辛苦，希望可以吸到新血，紓緩現有同事的壓力。

地勤是機場很重要的行業，復蘇之後，各公司今年已不同力度調整薪金，但坦言疫情3年令各公司財政情況都不是很健康，需要時慢慢「回氣」，可見到部份公司每幾個月推一次特別津貼或年中加薪，視乎情況目先保障現有員工褔利。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼



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當局預計，大部份機場外勞會於內地居住，機場管理局統籌會負責每天的跨境交通接送。劉敏儀指，機場地理環境與其他業界不同，距離內地僅45分鐘至1小時內，估計有機會於大灣區吸納外勞。她又說，香港國際機場的地位、涵接性及國際認受性較為高，據其了解，國內年輕人希望於香港吸收經驗，外勞政策下他們獲提供配套，並且不需要負擔昂貴租金，相信對某些內地年輕人有年輕力，香港機場地位及涵接及國際認受性較為高，相信對大灣區年輕人有吸引力。

劉敏儀認為，本地不可能填補所有空缺，無論如何亦需要輸入小部份外勞，以支撐機場運作。希望可以吸引更多年輕人人手，只要本地有足夠人手，外勞都是補足作用。