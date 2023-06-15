綠置居2022｜揀樓結束剩107伙貨尾　全屬納米盤　團體：缺吸引力

「綠置居2022」以市價四一折推售油塘高宏苑、粉嶺清濤苑和馬鞍山錦柏苑，合共4,693個單位，歷時逾兩個半月的揀樓程序今日（15日）結束。房委會表示，至今共售出4,586個單位，亦即有107伙變成「貨尾」，包括可望海景的唯一市區盤高宏苑和錦柏苑，全部均為不足200平方呎開放式單位，當中錦柏苑有過百個單位滯銷。

公屋聯會總幹事招國偉表示，單身人士較傾向逾200平方呎以上的單位，納米盤滯銷，正好印證其吸引力不足所致。他又指，政府可再仿效青衣青富苑的經驗，將貨尾於「特快公屋編配計劃」推售，相信是折衷辦法。



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房委會表示，今日共邀請1,615名單身人士揀樓，但只有179人現身，即出席率僅11%，合共只售出76個單位，當中油塘高宏苑佔55伙、馬鞍山錦柏苑佔21伙。當局又指，在過去54個揀樓日，合共售出4,586個單位，至今僅上水清濤苑售罄，高宏苑和錦柏苑仍有合共107伙無人問津。

今期唯一市區盤的高宏苑，一直被認為「搶手貨」，但根據房委會銷售資料，現時仍有一個單位未賣出，為A座2樓9室，屬於開放式單位，只有192平方呎，售價為91.19萬元，該單位望向鯉魚門，惟海景被B座遮擋，只有內園景。

馬鞍山錦柏苑的滯銷情況相對嚴重，合共有106伙貨尾，全部均為C座單位，座落在恆輝街，集中在3、4、9、10室，全部均為開放式，均為184至185平方呎「納米盤」。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今次揀樓最終有107伙未能成功售出，較其預期「好少少」，「原先估佢會有多啲賣唔晒。」他續說，該批單位全屬納米盤，今次滯銷正好印證其吸引力相對較低的說法。

招國偉提到，家庭申請者於是次揀樓「揀唔足」，而單身人士則傾向選擇200餘呎的單位，亦是納米盤滯銷的因素之一。他說，早前青衣青富苑的納米盤銷情同樣欠理想，

房委會遂兩度將貨尾納入「特快公屋編配計劃2022」出售，認為是折衷做法。

他又指，當局已承認綠置居納米單位較不受歡迎，近來已「封底」，2026至27年度落成的資助出售房屋，實用面積將不少於26平方米，屆時納米盤將會絕跡。