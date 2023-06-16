威院醫療事故︱社協指確保藥物成功輸注是常識　不應歸咎人手不足

沙田威爾斯親王醫院日前發生嚴重醫療事故，為一名早產嬰兒輸注強心藥時無開啟活栓，嬰兒其後死亡。深切治療專科醫生李衛全指輸注強心藥時一般都會先將活栓關閉，以免空氣進入喉管，但理應有醫護人員監察病人情況，而隔50分鐘才被發現是一段頗長的時間。



社區組織協會幹事彭鴻昌指，確保藥物成功輸注是醫療常識，雖然人手不足是事實，但醫護也有既定程序需要遵守，不應將所有事故歸咎人手不足。



威院爆出嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟問題的早產嬰在周二（13日）因輸注管活栓沒有開啓，而有近50分鐘無強心藥，嬰兒最終在同日過世。（資料圖片）

深切治療專科醫生李衛全指輸注強心藥時醫護人員為免空氣進入喉管，通常會將將活栓關閉，駁連接藥物的喉管後才會將活栓打開，並不是特別複雜的程序，無需資深或特別的護士，一般會由1位護士專責處理。他亦指每位深切治療部病人，都會有一名護士專門負責，理應要監察病人是否有任何異常情況，他認同今次事件隔50分鐘才被人發現是一段頗長的時間。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為儀器在事發後相隔50分鐘才發出警報，情況不理想，他質疑為何沒有人會進行檢查，建議當局應檢視相關醫療儀器運作，縮短異常情況警報時間，及制定指引沒有列明醫護人員需確保有滴注及已開啟輸注管活栓。 他又指在病人安全原則下亦應確保藥成功輸注，是醫療常識。彭鴻昌認為人手不足雖是事實，但有需要的既定程序需要遵守，不應將所有事故歸咎於人手不足。