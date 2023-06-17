理大衝突｜18名封鎖區小巷附近被捕男女　全被裁定暴動罪成

理工大學於2019年11月被大批示威者佔領，警方後來圍堵校園，期間有大批非在校園內的示威者，在油尖旺一帶聚集與警方對峙，警方在油麻地及旺角一帶劃下封鎖區，並拘捕213名人士，其中18名在油麻地窄巷一帶被捕的男女，否認一項暴動罪，案件早前經審訊後，今(17日)在區域法院裁決，法官游德康認為他們當時均在封鎖區範圍，且被捕時必然知道該處正發生暴動，認為他們有鼓勵他人破壞社會安寧的意圖，裁定18被告全部罪名成立。游官把案押後至7月15日判刑，眾被告期間需還柙。



18名受審被告中多人是學生

18名接受審訊的被告：勞俊軒（27 歲，建築工人）、呂鋒（20 歲，學生）、吳進欣（23 歲，學生）、倪倬傑（25 歲，攝影師）、蕭竣旻（20 歲，學生）、蕭子慧（23 歲，圖像設計師）、蕭穎鈊（22 歲，侍應）、黃靖斐（19 歲，推銷員）、黃紫情（26 歲，護士）、張振鴻（31 歲，保安員）、張婉兒（19 歲，學生）、趙泳姿（19 歲，學生）、鍾凱文（19 歲，學生）、古倩誼（21 歲，文員）、黃沅詩（18 歲，學生）、林堅信（21 歲，學生）、李浚維（18 歲，學生）和何羚甄（17 歲，學生）。他們全被裁定一項暴動罪成，被告張振鴻另被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，亦被裁定罪成。

一被告身上有裝有汽油的膠樽

案情指，事件發生於 2019 年 11 月 18 日晚，大批示威者在油麻地及旺角一帶聚集，警方在晚上約10時半至11時22分期間，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道劃出封鎖區，並拘捕了213人，而18名被告是在油麻地港鐵站A1出口與安利大廈間的小巷一帶被截獲，被告張振鴻當時身上並有一個裝有汽油的膠樽、3塊布及4個打火機，其他被告亦有口罩、消毒藥水等。

窄巷曾有人沓人情況出現

游官裁決時指，當區當日傍晚7時許已不停發生暴動事件，警方約10時半展開驅散行動，約1個小時完成行動，期間有示威者已開始聚集在附近的巷道內，聚集，並曾出現人沓人情況，警方片段所見，當時有防暴警有處理情況，約在當晚11時42分，人沓人情況已不再存在，並有約20至30人在該範圍坐著、躺著或蹲著。

眾被告必然知道該區正發生暴動

游官考慮過各被告的理據後認為，所有被告在驅散行動期間及期後形成的封鎖範圍內被截獲，他們必定知道當時當地正發生暴動，並擁有參與暴動的意圖，至少以壯大暴動者聲勢鼓勵他人破壞社會安寧的形式參與暴動，故裁定18名被告全部暴動罪成，包括張振鴻被控的管有物品意圖摧毀財產罪。

同案被告鄭文豪(19歲，學生)在審前承認暴動罪。

案件編號：DCCC 443/2021

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)