輸入外勞｜政府先公布後諮詢　勞顧會開會討論　勞方代表中途離場

政府早前宣布兩個行業計劃，並「優化」現有補充勞工計劃，勞顧會今日（19日）開會，政府將在會上就輸入勞工事宜諮詢勞顧會。

會議至下午約1時仍未結束，惟6位勞顧會勞方委員中途集體離場抗議。其中勞方委員林偉江指會議上提到補充勞工計劃的「優化」，毫無基礎數據，故眾委員決定集體離場抗議。



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政府再宣布兩個行業計劃，供建造業及運輸業輸入外勞，總名額達兩萬人，並會放寬補充勞工計劃，26個一般不得輸入外勞的職位，將可輸入外勞兩年，當中職位包括收銀員、侍應生、售貨員等。

在政府上周正式公布上述計劃，惟事前未曾諮詢勞顧會，勞工界批評當局繞過勞顧會、「先公布後諮詢」的方式。至勞顧會今早開會，政府將就輸入勞工事宜諮詢勞顧會。

自今早10時35分，機管局機場運行執行總監姚兆聰、多名政府官員、勞顧會勞資雙方委員也陸續到場。

勞顧會會議於下午約1時仍未結束，惟6位勞顧會勞方委員中途集體離場抗議。勞方委員林偉江指，政府先公布後諮詢做法無重視勞顧會意見，且補充勞工計劃的「優化」並無數據、及客觀分析，認為相關「優化」不可接受，所以當會議上提到補充勞工計劃的「優化」，一眾勞方委員決定集體離場表達不滿。

勞方：會議變成「知會」

另一位勞顧會勞方委員譚金蓮指，今次會議是「知會」而非「諮詢」，對政府擬放寬原有補充勞工計劃下26個職位、一般不得輸入外勞的規定2年，表達強烈反對。譚金蓮表明，26個職位均屬基職工種，一下子放寬全部可輸入外勞，將影響婦女及基層勞工就業。

至於兩個行業計劃，譚金蓮要求當局設日落條款，惟未獲當局任何回應。林偉江也強調這類計劃不可無時限。他亦表明，即使當局稱會就行業計劃每半年向勞顧會匯報，但審批上已無勞顧會角色身份，促當局要在審批過程加入工會、勞工界。

被問到未來會否有其他行動表達不滿，兩人均表示要視乎政府回應再作決定。

資方：不會影響本地工人

在一眾勞方委員離場約15分鐘後，勞顧會會議結束，各資方委員也在會後見記者，並表示在輸入勞工事宜上支持政府。其中資方委員何世柱指，要盡快復常是需要勞工支持經濟發展，並指香港前景好，有足夠勞工才能發展商機。

何世柱又指，香港現時就業率高，但仍有很多地方需要發展，香港近年捐失16萬勞動力，相對地政府推出的行業計劃訂出的名額數字不大，料不會影響本地工人的就業機會及薪酬待遇。

被問到如何保障本地工人就業，另一資方委員施榮懷指政府計劃內已有不少措施支援本地培訓，「如果我哋香港僱主係請到人，無人係願意輸入勞工，僱主都係好希望本地工人就業優先。」

就行業計劃設日落條款，何世柱指「未來可以再傾，到未來發展差唔多，當然要定呢個數。呢個唔需要𠵱家咁急去處理，𠵱家要盡力、盡量、盡快增加人手，去發展我哋嘅經濟。」

再被問到勞顧會在行業計劃的審批上無角色，會否擔心勞顧會未來更不被看重，何世柱稱「會盡量睇下大家意見點，我哋會留意。𠵱家都唔係政府話晒事，會睇數字係咪適當，有需要先處理。」

資方委員陳偉聰則回應指，當局稱每半年會就行業計劃向勞顧會匯報，進行檢討與諮詢，相信在此機制下有很好的辦法檢討各個輸入外勞計劃的成效。