立場新聞案｜主控官伍淑娟確診　案押後至下周一作結案陳詞

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件原定今日（19日）在區域法院展開3日的結案陳辭。惟控方代表伍淑娟確診新冠肺炎，控方申請押後案件14天，以待伍淑娟康復再繼續審訊。惟辯方指案件開審時不曾想過半年後仍未能完成陳詞，指案件押後對於兩名被告的影響十分大，明白伍需時休息，但希望結案陳詞能在本月內完成。法官郭偉健押後案件至下周一（19日）再處理。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)