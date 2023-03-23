立場新聞案｜鍾不滿主控就相反聲音說法起爭拗　官：唔好再講好冇

《立場新聞》涉發布煽動刊物案續審，主控官今(23日）就英國廣播公司（BBC）的新聞約章，對《立場》的前總編輯鍾沛權作盤問，並指約章中有提到報道爭議性議題時要「公平地包括相反聲音」，鍾卻認為主控官的翻譯不對，認為該句子應指「若引述相反觀點，不可錯誤引述及要公平」，更質疑主控英文如此了得怎會譯錯，主控接受鍾的說法，但回應稱這與本案議題無關，兩人就此爭持不下，最後法官郭偉健開口說：「唔好再講落去，好冇？」



控方：BBC禁機構人員發表個人意見

主控官伍淑娟指出，《BBC 新聞約章》指及該機構人員向公眾發表個人意見，或會影響機構的「中立性」。鍾解釋指，BBC素來有不容許記者在公眾場合就爭議性議題發表意見的傳統，因為害怕會影響讀者對機構「持平性」的觀感，想呈現機構沒有立場的形象，但此規定近年受到挑戰。

控方今引用英國廣播公司BBC的新聞約章向被告鍾沛權作盤問。（Reuters）

鍾：分析指無一個媒體真正中立

鍾續指，近年有分析顯示沒有一個媒體真正中立，所謂中立只是一種包裝，反而若機構容許員工發表個人意見，猶如「申報利益」，申報其在某議題的觀點，從而讓讀者吸收報道時，有更充份的資訊去判斷文章有否受作者思想影響，或者可保持警剔，抱著不要盡信想法去閱讀。

認為主控就約章內容譯法不當

伍續引述約章指，BBC規定報道涵括爭議性議題時，需要「fairly represent opposing viewpoints when included」，並翻譯為：「公平地包括相反聲音」。鍾聞言指該段英文意思應為：若引述相反觀點，不可錯誤引述及要公平，並質疑伍說：「你點解要曲解呢個英文？你英文咁好？」又指伍「 咁簡單既英文」都翻譯錯誤感「有少少震驚」。 伍聽罷指會接納鍾的翻譯，又指鍾的質疑與本案議題無關。

控方：報道爭議議題光譜要夠大

伍另指出，在報道具爭議性的議題的同一個時間段，相關報道的光譜要夠大。鍾稱難以簡單地表示同意與否，因要充份做到這一點並不容易，要視乎媒體的規模。鍾解釋指，過去《立場》希望能訪問一些官員，或想轉載建制派文章等，但多數均會被拒絕。

鍾沛權稱小媒體人手資源有限，但會盡力廣闊光譜。(資料圖片)

鍾：小媒體要考慮其資源

鍾續說，小媒體的人手資源有限，會選擇在整個大環境內做到持平，即在官方聲音在其他媒體得到充份的報道及宣傳的大環境下，小媒體會考慮如何用好其資源，應該放最多資源在小眾、另類、無權勢者、民間的報道中，以報道更多不同聲音。鍾說要報道覆蓋足夠廣闊的光譜並不容易，但他們會盡力而為。

控方：鍾離職後一直繼續監察立場

庭上又提到，在確定林紹桐會接任署理總編輯一職後，鍾稱他不曾就工作交接與林溝通，伍質疑這是因為鍾之後都會「繼續mon（監察）立場一段日子」，又引述鍾與林之間的WhatsApp對話，顯示鍾在2021年12月仍有對林作編採指示。鍾否認，並指他們在11月已完全沒有溝通，因為他既已辭職，就應該尊重林的決定，但去到12月「確實忍唔住」，並就《立場》的報道提出意見，因他當時的個人生活稍為回覆平靜。

林紹桐在鍾沛權離任後接任立場署任總編輯的工作。（資料圖片）

鍾：離職後已無法進入編輯系統

鍾強調，他給予林意見不代表他在履行總編工作，而是因為他已經不再在編採團隊，無權進入編輯文章的系統，以其角色亦不可向其他同事表達意見，否則屬潛越林的角色。伍遂向鍾指出，鍾離職後繼續用總編身份關注《立場》直到被捕，鍾宣布辭職後，公司中只有包括鍾在內的兩人沒有叫鍾保重，原因是他們都知道鍾會繼續「mon住公司」，鍾不同意。

控方：鍾一心攬晒其職責

伍又問鍾在警誡會面時，是否「一心攬晒」其職責。鍾說只要接受擔任總編一職，已代表要對整個媒體負責，即不論媒體出事的原因為何，即使總編輯真的沒有審閱過該些文章，仍然是責無旁貸。鍾稱此屬常識，並說：「無話咩一心攬晒。」

鍾：沒有事情需要隱瞞

伍續問鍾被捕後，為何不向警方提及傳媒第四權等說法。鍾說，保持緘默對被告而言最有利，他的律師亦如此建議，但鍾認為他沒有事情需要隱瞞，他絕不會否認文章是由他審批，加上他知道警方重視文章由誰審批，他擔心若保持緘默，警方會拘捕其他人去搜證，鍾說：「我寧願我講晒畀你聽，你地唔好搞其他人。」

郭官將休假每日聆訊將加時

代表辯方的資深大律師余若薇關注到，郭官4月將休假一個月，為確保鍾能於3月底完成作供，希望能延長審訊時間。郭官最後決定，審訊提早於早上9時開始，下午5時30分才休庭，午膳時間縮短至1小時。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。案件下周一續。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)