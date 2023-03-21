立場新聞案｜主控指鍾藉法庭製造輿論　鍾：我會形容你有老屈意圖

《立場新聞》涉發布煽動刊物案今(21日)續審，主控官在盤問前總編輯鍾沛權時，質疑鍾對警察的觀感差，更指鍾相信「721一定有勾結」，鍾即作否認，並指主控對他的總結「錯得離譜」，重申他關乎公眾利益及公權力的討論，又引新冠肺炎的「吹哨人」的事作例，說明若有言論自由的環境，或可避過災難。主控官即指鍾利用法庭製造輿論，鍾稱其最大及唯一的意圖，是捍衛香港有言論自由的環境，更向伍說：「我會形容你（有）『老屈』我嘅意圖。」



控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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提性小眾等議題不必拍被打壓

主控官伍淑娟續就鍾沛權於2020年6月接受《蘋果日報》專訪的文章提問，鍾昨提及他在文中提及「記錄依個時代呼聲」，不只是政治運動，還包括文化、性小眾、藝術等範疇等。伍追問鍾，若他記錄如性小眾這些題材，內容不涉直接或間接攻擊中央，就不必擔心被打壓。

鍾：憂批評政府內容變成犯罪元素

鍾回應說政治諷刺漫畫等，過去在許多人眼中十分正當，屬可自由討論的議題。他受訪時正擔憂，這範疇會否亦有好多紅線。鍾又指，過去在言論創作上，都有批評政府的內容，這些一直被視為言論自由，質疑現在或會變成犯罪元素。又指控方的說法正反映了他們的擔憂。

控方指《立場》講反修例引發攻擊中央

伍指出，《立場》不單「記錄時代呼聲」，亦講及反修例運動，繼而引發攻擊中央，所以才會害怕抵觸《國安法》。鍾說媒體一直擔心會被以言入罪。伍重申，鍾早估計到輿論平台會講及對中央的不滿，所以先害怕被打壓。鍾解釋，當時擔憂香港輿論環境早晚會與內地融合，鍾說：「總之未到嗰日，我地就用好我地嘅自由。」

鍾沛權稱至其太太及蘋果高層被捕，他知道有些事已堅持唔到。(資料圖片)

鍾指《國安法》紅線無邊無際

提及《立場》當時為何不就《國安法》索取法律意見，鍾說有嘗試過，但無人能說出確實答案，因為《國安法》的紅線無邊無際，但媒體不可因有不確定的紅線、恐懼和擔憂，但犧牲他們的堅持，去進行自我審查。鍾又說，自《國安法》生效至其太太陳沛敏被捕，他在同事安全及傳媒原則中不斷掙扎。鍾說將內容下架對媒體而言屬「好大件事」，非無可奈可不會這樣做。故直到《蘋果》高層被捕，鍾知道「有啲野無法堅持」，才將所有評論文章下架。

伍質疑鍾對警察觀感十分差

伍另質疑鍾對警察的觀感十分差，例如認為「721一定有勾結」等。鍾即否認，並指在如此嚴格的刑事檢控中，「檢控官你對我既總結都可以錯得咁離譜，完全唔符合事實。」並稱，由此可見言論環境為何物，基於事實演繹在某些人眼中，也可以是以偏概全和冒犯攻擊。鍾重申，關乎公眾利益及針對公權力的討論，應以最寛鬆的尺度去包容，對錯與否則交由討論處理，鍾形容：「老套啲講句咪越辯越明。」

主控官指鍾沛權認為721一定有勾結，鍾即作否認並指控方的總結錯得離譜。（資料圖片）

鍾引新冠吹哨者說明言論自由的重要

鍾又以有新冠「吹哨者」之稱的內地眼科醫生為例，指若他身處言論自由的環境之下，或可使肺炎防範工作提早，避免全球爆發。由此可見，言論自由的重要性，指若大家不敢做吹哨者作批評，會造成重大的災難。

重申捍衛香港言論是其唯一意圖

伍即向鍾指出：「你係用呢個法庭製造輿論。」鍾說因控方問及其意圖，所以要解釋言論自由的重要性，稱其最大、唯一的意圖，是捍衛香港言論自由環境，更向伍說：「我會形容你（有）『老屈』我嘅意圖。」

審視及監察是傳媒最大的使命

伍續引述《立場》於2019年6月，一篇名為《為何我們「針對」警察》的社論，伍指當時未有721、爆眼少女、新屋嶺等事件，指《立場》一開始便針對警察。鍾回應指當中「針對」一詞有使用引號，文章內容亦寫得十分清楚，他們針對正在政府行使最大公權力的一個部份，即監察作為香港唯一可以合法對公眾使用武力的執法部隊。文中提及「他們的行為必須被最嚴格的標準審視，他們的權力必須受到監察，而這份審視監察的工作，正正是傳媒最大的使命。」鍾認為此說法放諸任何現化社會皆合用，並說：「何錯之有啊呢幾句。」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022