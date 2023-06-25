無法不藥而癒　留意牙瘡的3大細菌感染警號

不少人眼見牙瘡與痱滋同樣引起口腔潰瘍，就容易誤將兩者混為一談。事實上，兩者差別甚大，牙瘡不會不藥而癒，處理不當更會持續擴散，有機會感染皮下組織，形成蜂窩性組織炎；嚴重時可影響吞嚥及呼吸，帶來窒息風險。在此建議患者切勿掉以輕心，宜適時求醫



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻。

牙瘡的成因多數源自細菌感染，痱滋則有機會是擦損或病毒感染所致。就牙瘡而言，當牙齒或牙周組織受嚴重感染時，牙骨和軟組織會受到破壞，積聚膿液，形成腫脹。

早期的牙瘡病徵不太明顯，多數出現於牙肉附近，呈現出細小及呈紅白色的腫脹，容易被病人以為只是「熱氣」生痱滋。但當感染持續惡化，膿液就會增加，腫脹情況亦會擴散，病人更可能會發燒及疲累。

當牙瘡持續擴散，有機會感染皮下組織，形成蜂窩性組織炎 。這時患者頭頸位置會感到明顯腫脹。當感染向口腔內部發展，容易造成舌底腫脹，有機會壓住氣門，引來窒息風險。但若感染「向上發展」至鼻竇位置，就有機會引致鼻竇炎，甚至腦膜炎。

有時發脹的牙瘡會破裂，內裏的膿液會自然流出，牙瘡可能因而縮小。但這不代表牙瘡痊癒，若沒有解決細菌感染的根源，膿液會持續增加，令牙瘡反覆發作及脹大。

早期的牙瘡呈現出細小的腫脹，容易被病人以為只是「熱氣」生痱滋。

我們留意到很多患者發現自己有牙瘡後，會嘗試自己用利器刺穿它，希望自行放膿。但我們普遍不鼓勵患者這樣做，因為如果處理不當，就有機會感染口腔組織，令感染擴散。

相比痱滋，牙瘡不會不藥而癒，治療上必需解決感染源頭。臨床上，醫生會處理牙瘡的細菌感染源頭，再配合藥物治療。引致牙瘡的細菌感染源頭包括：

（1）蛀牙：當蛀牙沒有及時處理，蛀牙菌會感染牙髓(pulp)，產生疼痛。牙髓會漸漸壞死，細菌會沿牙髓破壞牙根尖附近的牙骨和軟組織，產生膿瘡。



（2）牙周病：當牙周菌積聚於牙周袋內，就形成牙石。當細菌持續醞釀及破壞牙周組織，就出現腫脹及膿瘡。



（3）牙裂：細菌會躲藏於牙齒裂紋中，醞釀並破壞牙骨和軟組織，從而出現膿瘡。



要準確分辨牙瘡和痱滋，須由醫生診斷。任何人均可能出現牙瘡。特別是口腔衛生意識不足，沒有及時接受牙齒治療，抵抗力弱的人士較容易患上牙瘡。我們建議病人按醫生指引定期檢查牙齒和牙周組織，預防感染形成牙瘡。

臨床上，醫生會處理牙瘡的細菌感染源頭，再配合藥物治療。引致牙瘡的細菌感染源頭包括蛀牙、牙周病及牙裂。(視覺中國)

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