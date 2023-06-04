妊娠糖尿病可致二型糖尿　孕婦飲食切忌高糖、油、鈉

筆者上月介紹過妊娠毒血症，其實另一種懷孕期間的病症——妊娠糖尿病，同樣有機會影響母體及胎兒；而且婦女產後患上二型糖尿病的機率也相對較高。除了家族病史、肥胖、年齡等因素，近年越多研究顯示，懷孕期間攝取過量的鈉或油份等，也有機會導致身體累積過多糖份，形成妊娠糖尿病。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒。

相較妊娠毒血症，本港孕婦罹患妊娠糖尿病的比率較高，估計每10名孕婦約有1至2名患病。從理論上說，妊娠糖尿病的成因不明，部份風險因素例如：

1.家族成員曾患糖尿病



2.孕婦有血糖偏高或肥胖問題



3.高齡孕婦



4.曾患卵巢多囊症或接受體外受孕



5.首次懷孕時曾患妊娠毒血症，或曾誕下體重4公斤以上的「巨嬰」



懷孕期間，孕婦體重上升，身體對胰島素的需求大幅增加，同時會分泌抗衡胰島素的荷爾蒙，降低了胰島素把血液內的葡萄糖轉化為能量的能力。累積下來，到懷孕中期（約5-6個月）開始發病。

妊娠糖尿病同樣有機會影響母體及胎兒；而且婦女產後患上二型糖尿病的機率也相對較高。（Getty Images）

以往婦女較易忽略飲食引致的身體荷爾蒙變化，但近年一些研究或統計數據均指出，飲食習慣也有機會增加罹患妊娠糖尿病風險。去年底，中文大學醫學院公佈全港首個懷孕初期飲食模式和營養攝取的研究(註)，發現本港孕婦兩大飲食習慣特點：

1.半數孕婦每日平均攝取3,984毫克的鈉，超出世衞建議的2,000毫克接近1倍



2.97%孕婦膳食纖維攝取量平均每日僅14克，低於世衞建議的25克近半



該研究認為，長期不均衡的飲食模式，會增加妊娠相關問題的風險，例如妊娠糖尿病、嬰兒過大或產後肥胖等。另外，研究亦發現孕婦大多依靠健康補充品，吸收足夠的微量營養素（例如維他命、礦物質、葉酸等），但恰好反映她們的飲食失衡。

這是重要的發現，因為婦女在懷孕初期，往往會繼續工作，直至懷孕中後期才改善作息、專注休養；但研究告訴我們，調理飲食習慣，不能「臨急抱佛腳」，應在懷孕初期甚至前期已開始，而單靠營養補充劑並不足夠。

午餐肉是髙鹽、高糖、高脂肪的代表，中大研究發現，半數本港孕婦每日平均攝取3,984毫克的鈉，超出世衞建議的2,000毫克接近1倍。（資料圖片）

妊娠糖尿和妊娠毒血症一樣，有機會同時影響母體和胎兒。一般來說，妊娠糖尿病不會對孕婦有生命危險（個別嚴重病例會影響腎臟功能，或其他二型糖尿病的症狀）。但若血糖不斷飊升無法降回正常水平，胎兒有機會早產，或有身體結構的問題，嚴重甚至心臟停頓。

預防此病的方法，仍然是做足產前檢查，以及恆常監測身體的血糖值。一般來說，孕婦會於第26至28周，接受口服葡萄糖的血糖檢查（如果是高風險婦女，會於14至16周做另外一次血糖檢查）。調節飲食方面，則以控制血糖水平為目標，避免攝取過量糖份、澱粉質、油份或鈉之餘，少食多餐亦很重要。運動習慣也是控制血糖的關鍵之一，盡量於懷孕初期保持。

註：內文提及的中大醫學院調查，新聞稿詳見https://www.med.cuhk.edu.hk/tc/press-releases/cuhk-survey-finds-half-of-pregnant-women-have-excessive-sodium-intake-during-early-pregnancy 。

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